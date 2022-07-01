تقرير قطري نادي قطر يحسم صفقة بدر بانون

كشفت قناة الكأس، أن نادي قطر توصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي، يضم المدافع المغربي بدر بنون، لاعب من فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي قطر للموافقة على رحيل المغربي بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار و 500 ألف دولار مكافآت.

وأشارت تقارير إلى أن ريكاردو سواريس، المدرب الجديد لفريق الأهلي لكرة القدم، لم يمانع في ترك اللاعب، خاصة وأن المفاوضات انتهت قبل عقده مع القلعة الحمراء.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت، في إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر، غدا السبت.