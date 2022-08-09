تقرير يصدم الوداد المغربي بخصوص كأس العالم للأندية

كشفت تقارير إعلامية عن صدمة كبيرة لفريق الوداد المغربي الأول فيما يتعلق بكأس العالم للأندية.

من المقرر أن يشارك أول فريق كرة قدم لنادي الوداد المغربي في كأس العالم للأندية FIFA، بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.

توج فريق الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب نظيره الأهلي، في مباراة انتهت بهدفين دون رد.

يقال إن الفيفا يفكر في إلغاء كأس العالم للأندية للموسم الحالي.

وأشارت تقارير إلى أن سبب الرغبة في الإلغاء يعود إلى ضيق الجدول الزمني لبطولة مونديال قطر 2022، التي ستبدأ في نوفمبر المقبل وتنتهي في نهاية ديسمبر.

وذكرت قناة REVELO الإسبانية أن الفيفا غير جادة في مراسلاتها مع أبطال القارة بشأن مواعيد البطولة.

وسبق أن أشارت صحيفة المنتخب المغربي إلى وجود احتمال لإلغاء كأس العالم للأندية بسبب اشتراط أن تدفع أي دولة تستضيف البطولة 25 مليون دولار كرسوم غير قابلة للاسترداد.