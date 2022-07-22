تقسيط البنك الأهلي فيزا مشتريات، الكثير من المواطنين في الجمهورية المصرية عن الخدمات التي يقدمها البنك في الكثير من فروعه ومن الخدمات التي يقدمها البنك خدمة الفيزا التي يتيح الكثير من المواطنين المصريين من شراء الحاجات بواسطة الكرت الفيزا وهذا البنك يعتبر من اشهر البنوك في العالم بل في الوطن العربي سوف نتناول في هذا المقال الكثير من المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع.

تقسيط مشتريات فيزا البنك الأهلي

خدمة تقسيط البنك الأهلي فيزا المشتريات هي تأشيرة يحصل عليها العميل من البنك، لمدة 6 أشهر، ولا يدفع العميل أي فوائد لها، ويمكن لأي عميل للبنك الأهلي لديه بطاقة ائتمانية الحصول عليها هذه التأشيرة.

هناك العديد من عروض التقسيط التي يحصل عليها صاحب هذه التأشيرة، وهناك العديد من المحلات التجارية والشركات في مختلف المجالات التي يمكن للعميل الشراء منها، مثل وكلاء السيارات ومخازن السلع المعمرة والسلع غير المعمرة.

عند حصول العميل على هذه التأشيرة يجب عليه التوقيع على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام التأشيرة، وبعد ذلك يستخدم العميل التأشيرة للتعامل مع المتاجر التي تحتوي على قائمة التعامل مع التأشيرة.

شروط وأحكام تقسيط مشتريات فيزا البنك الأهلي

عند الحصول على تقسيط مشتريات فيزا البنك الأهلي، يجب على العميل أن يتعرف بنفسه على جميع الشروط، من أجل التعامل مع التأشيرة بطريقة آمنة، ويمكنه تحقيق أقصى استفادة منها. هذه الشروط والأحكام هي كما يلي

يمكن فقط للعملاء الذين لديهم بطاقات ائتمان من البنك الأهلي الاستمتاع بعروض التأشيرة هذه.

لا يمكن الاستفادة من عروض Visa عند وجود خصومات على الأسعار المعروضة.

يحق للبنك تعديل أو إلغاء أي من العروض أو إلغاء أي عرض دون الحاجة إلى إبلاغ العميل بهذا التغيير.

عندما يذهب العميل إلى متجر ويريد استخدام التأشيرة، يجب عليه أولاً إبلاغ أمين الصندوق بحصوله على هذه التأشيرة.

كيفية الاستفادة من تأشيرة مشتريات البنك الوطني

عند الحصول على تأشيرة الشراء بالتقسيط من البنك الأهلي، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من التأشيرة، وهناك العديد من أنواع المشتريات التي يمكنك الحصول عليها على النحو التالي

يمكنك شراء الأجهزة المنزلية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بأنواع مختلفة من الأثاث.

النجف والأجهزة الإلكترونية ومكيفات الهواء يمكن شراؤها.

توفر لك هذه التأشيرة القدرة على شراء الملابس والساعات من الماركات العالمية.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه التأشيرة، وما يمكنك الحصول عليه من التأشيرة عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء بالبنك 19623.

مزايا مشتريات الفيزا من البنك الوطني

يتضمن تقسيط مشتريات البنك الأهلي فيزا العديد من المزايا منها ما يلي

توفر لك Visa القدرة على سحب النقود من خلال أي ماكينة صراف آلي في أي وقت دون قيود.

توفر لك التأشيرة أيضًا ميزة كبيرة، وهي القدرة على التسوق من خلال المتاجر المختلفة، والقدرة على التسوق عبر الإنترنت أيضًا.

يمنحك البنك فترة سداد تتراوح من 55 إلى 57 يومًا لسداد المبلغ المسحوب، وإذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة، يضيف البنك الفائدة من 2 إلى 2 ونصف بالمائة كل شهر حتى يتم دفع المبلغ.

يوفر لك البنك أكثر من طريقة دفع، بما في ذلك الدفع من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو ربط حساب جاري أو حساب توفير بتأشيرة دخول، والحد الأقصى للدفع هو 5٪.

يمكن لمالك هذه التأشيرة الشراء والدفع عبر الإنترنت دون استخدام العملات المعدنية، ويمكنه أيضًا الشراء من خارج الدولة والدفع باستخدام رمز الحماية.

يتم سداد الأقساط على فترة تصل إلى عام واحد وتبدأ من تاريخ الشراء.

عيوب مشتريات الفيزا البنك الاهلي

على الرغم من أن هذه التأشيرة لها الكثير من المزايا المختلفة، إلا أن بها عيبًا أساسيًا، وهو أنه عندما يتم إدخال رقم التعريف الشخصي في جهاز الصراف الآلي أكثر من مرة بشكل خاطئ، يتم الاحتفاظ بالبطاقة في ماكينة الصراف الآلي.

الأسباب التي أدت إلى تعليق تأشيرة شراء البنك الأهلي

عند الحصول على تأشيرة لمشتريات البنك الأهلي يجب التعامل معها بعناية، حتى لا تتعرض لتعليق تأشيرتك عن طريق البنك، والأسباب التي أدت إلى تعليق التأشيرة هي

عندما لا يدفع العميل المبلغ المستحق عليه خلال فترة السماح الممنوحة له من قبل البنك للدفع، في هذه الحالة يوقف البنك التأشيرة، ولكن عندما يدفع العميل المبلغ، يعيد البنك تنشيط التأشيرة مرة أخرى.

سبب آخر يؤدي إلى تعليق التأشيرة هو أن العميل يخالف القوانين، ويستخدم التأشيرة لأشياء غير مصرح بها.

شروط الحصول على تأشيرة شراء من البنك الأهلي

لكي تحصل على مشتريات فيزا التقسيط من البنك الأهلي، يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية

يجب أن يكون العميل مصري الجنسية أو لديه تصريح إقامة إذا كان أجنبياً.

الحد الأدنى للطلب للبطاقات الأصلية هو 21 عامًا، والحد الأدنى للبطاقات الإضافية هو 18 عامًا.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

فاتورة كهرباء حديثة.

صورة شخصية للعميل.

تقديم إثبات الدخل من الجهة التي يعمل بها العميل.

بعد الحصول على التأشيرة يتم طلب الرقم الشخصي للعميل، وذلك لتفعيل التأشيرة، ومن ثم يتم إنشاء رقم سري للتأشيرة، والذي يهدف إلى حماية التأشيرة من السرقة أو الضياع، ويتم إدخال هذا الرقم مرة واحدة فقط.

أماكن التقسيط لبنك الأهلي

عند حصولك على تأشيرة الشراء بالتقسيط من البنك الأهلي يمكنك الاستفادة من التأشيرة في الأماكن التالية

الكثير من أنواع الفنادق مثل Suvay.

تجمع رؤية سعيد لمختلف البصريات.

جولي، سوميت اوبتيكال.

i- مشاهدة لبيع الساعات.

قصر Felopateer، ساعات قمر.

شركة أليانز للتأمين.

فروع هدايا لهدايا الأطفال.

دولتشي لبيع الحقائب والأحذية العالمية للنساء.

محلات اسرار للملابس الرجالية.

فروع تي هاوس لبيع الملابس الفاخرة والبدلات الرجالية.

مجوهرات ارام للنساء.

محلات تويوتا لبيع وصيانة السيارات.

السبع ابوغالي لصيانة السيارات.

سوزوكى منصور اوتو لصيانة السيارات.

العديد من النوادي الرياضية والصحية منها سمارت جيم، هازارد، بالانس جيم.

مستحضرات التجميل الملكية والبروتينية لمنتجات التجميل واللياقة البدنية.

معامل البرج، المعامل المعملية لاجراء التحاليل الطبية.

محجوب، السلاب، الجوهرة للسيراميك والبورسلين.

عصفور مصباح لبيع الثريات والكريستال.

أماكن لتثبيت فيزا البنك الوطني للأجهزة المنزلية

عندما تمتلك مشتريات فيزا بالتقسيط من البنك الأهلي، يمكنك الحصول على جميع أنواع الأثاث المنزلي من خلال الأماكن التالية

جميع فروع رينين وفروع أوت آند إن.

معارض هوم سنتر، محلات شطا للمفروشات.

محلات زهران للأجهزة المنزلية الطازجة والزانوسي للأجهزة المنزلية.

جميع متاجر كينوود، محلات رزق الله.

فروع مترو خير زمان.

محلات بوري للأجهزة المنزلية.

محلات راديو طلعت.

الأجهزة الخاضعة للضمان.

جميع فروع صادكو.

الكثير من محلات الأجهزة الكهربائية الموجودة بشارع عبد العزيز.

أجهزة عالمية مختلفة.

جميع فروع سمارت هوم.

محلات راديو شاك.

كمبيوتر شوب، كومبيومي، جيم فالي لمختلف الأجهزة الإلكترونية.

فروع تريد لاين للأجهزة الإلكترونية.

فروع موبايل شوب للأجهزة الإلكترونية وملحقاتها.

اختر بلاس شرف دي جي للأجهزة الإلكترونية.

اير جروب، اير تك، شمس للتكييف جروب.

محلات قباني، بيتنا، تاكي، كيان.

انتهى مقالنا الذي قدمناه لكم وكان بعنوان تقسيط البنك الأهلي فيزا مشتريات ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بالفيزا الكارت التي يستخدمها المصريين في شراء الكثير من الحاجات بهذه الفيزا ولقد ذكرنا الكثير من الفوائد التي تتعلق بهذا البنك والخدمة التي يقدمها نسال الله لكم التوفيق .