تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس عملاق آبل من نون السَعُودِيْة بسعر الكاش وخصومات كبيرة

تقدم شركة نون السَعُودِيْة خدمة قرض iPhone 13 Pro Max بسعر نقدي بدون فوائد لعملائها سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، نون تعتبر من أكبر متاجر الإلكترونيات فِيْ العالم وفِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا تقدم العديد من التسهِيْلات عند التسوق فِيْ متاجرها، والهُواتف الذكية هِيْ الأفضل أكبر قسم ضمن متاجر شركة نون السَعُودِيْة، ومن أشهر الهُواتف إقبال كبير على مشتريات الهُواتف المحمولة آيفون 13 برو ماكسوالسبب فِيْ ذلك يعود إلى قوة ومتانة هذه الهُواتف التي تحتل المرتبة الأولى فِيْ العالم من حيث نسبة المبيعات والأرباح التي تحققها، وسوف نتعلم من خلالها موقع ثقافني الإخباريعني رسوم iPhone 13 Pro Max من نون السَعُودِيْة.

رسوم iPhone 13 Pro Max من نون السَعُودِيْة

تعمل الشركة على تسهِيْل البضائع التي تقدمها لعملائها حيث يستطيع أي مواطن أو مقيم رسوم iPhone 13 pro Max من الشركة بدون فوائد وبسعر نقدي وسنعرف معكَمْ سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري وقيمة الخصم على الموبايل وهِيْ كالتالي –

سعر iPhone 13 Pro Max اعتبارًا من نون السَعُودِيْة 6999 ريالًا سعوديًا، بلغت قيمة الخصم على الهاتف 700 ريال سعودي.

اعتبارًا من نون السَعُودِيْة 6999 ريالًا سعوديًا، بلغت قيمة الخصم على الهاتف 700 ريال سعودي. سعر الموبايل قبل الخصم 7699 ريال سعودي، ونسبة خصم الهاتف 9٪.

سعر الهاتف شامل ضريبة القيمة المضافة.

تقدم الشركة خدمة التوصيل المجاني للمنازل.

رسوم الشحن للهاتف 12 ريال سعودي.

تبدأ مدفوعات الهاتف الشهرية من 584 ريال سعودي.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 1 تيرابايت، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت.

يتضمن الهاتف فترة ضمان لمدة عامين.

يمكن للعملاء إرجاع المنتج مجانًا.

مواصفات هاتف iPhone 13 pro Max

سنلتقي بأتباعنا فِيْ مواصفات iPhone 13 Pro Max 1 تيرابايت من شركة نون السَعُودِيْة وهِيْ كالتالي –

يأتي الهاتف بشاشة Retina XDR OLED فائقة الدقة من حيث الحجم ووضوح الصورة. تبلغ مساحة الشاشة 6.7 بوصة، ودقتها 1284 × 2778 بوصة، وكثافتها 458 بكسلًا. تدعم الشاشة نسبة العرض إلى الارتفاع 9 19.5 الجديدة لعرض المزيد من المحتوى. تحتوي الشاشة على طبقة واقية من الزيوت، بالإضافة إلى حمايتها من البقع. يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال إحداهما إلكترونية والثانية شريحة Nano SIM. يحتوي الهاتف على معالج A15 Bionic بتقنية 5 نانو، وهُو من أقوى المعالجات من شركة Apple الأمريكية، ويحتوي أيضًا على معالج رسوميات Apple GPU 5 Core. يمتلك الهاتف ذاكرة داخلية صلبة 1 تيرا وذاكرة رام 6 جيجا. يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفِيْة، ودقة الكاميرا الخلفِيْة الرئيسية الأولى بدقة 12 ميجابكسل، وهِيْ الكاميرا الرئيسية للهاتف، كَمْا أنها تدعم مستشعرًا جديدًا يسمى IPIS، كَمْا أنها تدعم المثبت الميكانيكي والدقة. بدقة 12 ميجابكسل، وهِيْ لتقريب حقيقي 3 مرات، وتدعم الكاميرا المثبت البصري OIS، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل للتصوير العريض، والرابعة TOF 3D. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة، الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجابكسل والثانية من نوع SL 3D. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس وكذلك باقي الشبكات. الهاتف مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة تحت الماء بمعيار IP68. يدعم الهاتف العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة ومستشعر التسارع والقرب ومستشعر الضغط الجوي، كَمْا يضم مستشعر بصمة الإصبع.

كيفِيْة التواصل مع متجر نون السعودي

هناك عدة طرق يمكننا من خلالها التواصل مع متاجر نون فِيْ السَعُودِيْة وهِيْ كالتالي –