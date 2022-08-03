تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي السَعُودِيْة لباقات مفوتر

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن أقساط iPhone 13 Pro Max من شركة المحمول السَعُودِيْةتقدم الشركة الهُواتف الذكية بالتقسيط لجميع الماركات والشركات العالمية ومنها شركة التفاح الأمريكية والتي تقدم إصدارات جديدة من هذه الهُواتف كل عام والتي تتميز بمتانتها ودقتها فِيْ التصميم، وآخر هذه الهُواتف كان آيفون 13 برو ماكسالذي يعتبر أقوى هاتف ذكي فِيْ الأسواق العالمية، ويدعم هذا الهاتف أيضًا تشغيل أحدث شبكة اتصالات فِيْ العالم وهِيْ شبكة الجيل الخامس 5G وسنتعلم من خلالها موقع ثقافني الإخباريعني موبايلي السَعُودِيْة – شُروطْ الدفع الخاصة بجهاز iPhone 13 Pro Maxقيمة الرسم الشهري ومدة الرسم.

آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من موبايلي السَعُودِيْة

سنعرف معك قيمة رسوم الهاتف الشهرية آيفون 13 برو ماكس ل شركة المحمول السَعُودِيْة وذلك حسب مساحة الذاكرة الداخلية للجوال وهِيْ كالتالي –

رسوم iPhone 13 Pro Max 1 تيرابايت للباقة المفوترة 400 أو 300، والرسوم الشهرية 300 ريال سعودي لمدة عامين.

رسوم iPhone 13 pro السعة القصوى 512 جيجا بايت للباقة المفوترة 400 أو 300، وقيمة الرسم الشهري 260 ريال لمدة عامين.

آيفون 13 برو ماكس، 256 جيجا، للباقة المفوترة 400 أو 300، ورسم شهري 220 ريال لمدة عامين.

آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت لكل باقة مفوتر 400 أو 300 أو 200، والرسم الشهري 200 ريال لمدة سنتين.

موبايلي السَعُودِيْة شُروطْ الدفع لـ iPhone 13 pro Max

مصنوع شركة المحمول من خلال وضع بعض القواعد العامة عند الدفع مقابل الهُواتف الذكية، فهِيْ كالتالي –

رسوم المحمول هاتف iPhone 13 ProMax متاح لعملاء الدفع الآجل 400 أو 300 أو 200. يتم تحديد أهلية مقدم الطلب للحصول على الهاتف المحمول بعد تحديد العمر. يوقع العميل عقدًا ملزمًا لمدة 24 شهرًا. إذا ألغى العميل العقد المبرم معه شركة المحمول السَعُودِيْة لأي سبب من الأسباب، سيتعين على العميل دفع جميع الأقساط المتبقية، وسيتعين عليه أيضًا دفع ضريبة القيمة المضافة. يمكن لأي شخص الحصول على هاتف محمول به ملحق أو جهاز ألعاب. يمكن للعميل الحصول على ملحقين أو وحدتي ألعاب فِيْ نفس الوقت.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

يحتوي على جوال آيفون 13 برو ماكس له بعض المواصفات التي لا توجد فِيْ أي هاتف ذكي آخر وهِيْ كالتالي –