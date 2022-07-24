تقسيط ايفون ١٣ برو ١ تيرا بسعر الكاش من نون السَعُودِيْة مع خصم 8%

يمكن لأي عميل سواء مواطن سعودي أو مقيم الحصول عليها الحصة المخصصة لـ iPhone 13 Pro 1 تيرابايت ل شركة نون السَعُودِيْة بسعر نقدي وبدون فوائد بخصم يصل إلى 8٪ تعتبر هُواتف شركة التفاح الأمريكية من الهُواتف المحمولة الأكثر مبيعًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث ينظر إليه العديد من المواطنين السعوديين والخليجيين على أنه مظهر من مظاهر التقدم ومواكبة العصر والتطور التكنولوجي. ، سوف نعرف ذلك من خلال موقع ثقافني الإخباريانا فِيْ طريقي الحصة المخصصة لـ iPhone 13 Pro 1 تيرابايت من شركة نون السَعُودِيْة وبمواصفات جوال رائعة.

رسوم iPhone 13 Pro 1TB من موقع نون السَعُودِيْة

سوف نلتقي بك سعر iPhone 13 Pro تكون قيمة الرسم الشهري والخصم كالتالي –

سعر iPhone 13 Pro 1TB قبل الخصم 7،199 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 6،599 ريال سعودي، وهذا المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قبل الخصم 7،199 ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد الخصم 6،599 ريال سعودي، وهذا المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة. قيمة الخصم على الموبايل 600 بخصم 8٪.

قيمة الرسم الشهري الذي يدفعه العميل 550 ريال سعودي.

يمكن لأي عميل طلب الهاتف واستلامه فِيْ اليوم التالي.

يأتي الهاتف مع فترة ضمان ضد عيوب التصنيع.

سعة تخزين الهاتف 1 تيرابايت.

المواصفات الفنية لجهاز iPhone 13 pro

يحتوي على جوال iPhone 13 Pro 1 تيرابايت لها مواصفات ممتازة سنعرفها وهِيْ الآتي

يأتي الهاتف بمعالج قوي من Apple A15 Bionic، والمعالج مدعوم بتقنية 5 نانومتر. يحتوي على معالج رسوميات Apple GPU خماسي النواة. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 1 تيرابايت، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفِيْة، دقة الكاميرات الأولى والثانية والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة من نوع TOF 3D. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة، فالكاميرا الأولى بدقة 12 ميجابيكسل والثانية بتقنية SL 3D. يدعم الهاتف تصوير مقاطع الفِيْديو بجودة 4K بدقة 2160 بكسل، كَمْا يدعم تصوير مقاطع الفِيْديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل، كَمْا يدعم تصوير مقاطع الفِيْديو بجودة HD بدقة 720 بكسل، كَمْا يدعم تصوير بالحركة البطيئة بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. الموبايل يدعم ميكروفون إضافِيْ لعزل الضوضاء. تبلغ سعة بطارية الهاتف 3095 مللي أمبير. بطارية الموبايل تدعم الشحن السريع 20 وات والشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، كَمْا تدعم البطارية الشحن اللاسلكي 7.5 وات من شواحن Qi العادية وتعمل لفترات طويلة عند تشغيل الموسيقى والفِيْديو. الموبايل يدعم تركيب شريحتين اتصال الاولى شريحة نانو والثانية شريحة الكترونية. يدعم الموبايل العديد من المستشعرات مثل مستشعر البصمة ومستشعر القرب والمسافة ومستشعر الضغط الجوي، كَمْا يدعم تقنية GPS المستخدمة فِيْ الملاحة العالمية وأنظمة تحديد المواقع الجغرافِيْة. يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو خارجية تمنحنا تجربة صوتية مميزة للغاية. يأتي منفذ USB الخاص بالهاتف من نوع Lightning. نظام التشغيل المحمول iSO15. يدعم الهاتف خاصية التعرف على الوجه (Face ID) والتي من خلالها نستطيع فتح الهاتف عن طريق الوجه وتعمل هذه الميزة من خلال مستشعر فِيْ الكاميرا الأمامية.

محتويات صندوق iPhone 13 Pro 1TB

يحتوي على صندوق متحرك. آيفون 13 بروفِيْشنال كالآتي-

ملصق لحماية الهاتف من الكسر أو الخدوش، وكان الملصق مثبتاً بالهاتف سابقاً.

تحتوي العلبة على دبوس معدني يستخدم لفتح فتحة بطاقة SIM.

يأتي مع علبة الهاتف كتيب لشرح محتويات الهاتف، ويحتوي الكتاب على كيفِيْة تشغيله.

يأتي صندوق الهاتف المحمول مع كابل Lightning USB.

البنوك المشاركة فِيْ عمليات الشراء بالتقسيط من شركة نون السَعُودِيْة

هناك العديد من البنوك التي يمكن من خلالها سداد البضائع بالتقسيط شركة نون السَعُودِيْة وهِيْ كالاتي-

رقم الاتصال بمصرف الرَاجحّيْ والبنك 8007547777. بنك سامبا ورقم الاتصال بالبنك هُو 80055000. البنك الأول السعودي ورقم الاتصال بالبنك هُو 80012243000. رقم الاتصال فِيْ بنك ساب والبنك 8001248888. البنك السعودي الفرنسي ورقم الاتصال الخاص بالبنك هُو 8001242211.

شُروطْ الظهر السَعُودِيْة لأقساط البضائع

هناك شرطان للحصول على البضائع من شركة نون بالتقسيط تكون كالتالي –

يجب على العميل شراء البضائع من المتجر بأكثر من 1000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب فِيْ الحصول على بضاعة بالتقسيط من شركة نون السَعُودِيْة بطاقة ائتمان من أحد البنوك المشاركة فِيْ نظام السداد بالتقسيط من خلال المتجر.

مميزات متجر نون بالمملكة العربية السَعُودِيْة

هناك العديد من المزايا التي يمكننا الحصول عليها عند الشراء متجر نون الإلكتروني وهِيْ كالاتي-

يمكن لأي عميل إرجاع البضائع دون رسوم مالية أو أي تكلفة أخرى. يعمل دعم العملاء فِيْ Noon Store على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم، 7 أيام فِيْ الأسبوع. يمكن للعميل تركيب البضاعة من خلال 5 بنوك. شُروطْ حصص نون سهلة وبسيطة بحيث يمكن للجميع الاستفادة منها. لا توجد فوائد عند الدفع بالتقسيط للمنتجات بعد نون. يقدم المتجر العديد من الطرق المختلفة للتكيف مع جميع الأشخاص، بحيث تكون عملية الشراء سهلة وسريعة من خلال بطاقات الائتمان أو البطاقات للدفع الفوري ونقاط المكافآت والدفع عند الاستلام. تتم المعاملات المالية مع نون بشكل آمن من خلال حماية جميع بيانات العملاء حيث يتم ذلك من خلال مختلف الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة.

رسوم هاتف iPhone 13 Pro من مصرف الرَاجحّيْ

هناك العديد من المزايا التي يمكن للعميل الحصول عليها شركة نون السَعُودِيْة عند سداد المنتجات على أقساط تكون كالآتي –

الهدايا مصرف الرَاجحّيْ مزايا عديدة من خلال توصيل البضائع عبر موقع نون السَعُودِيْة حيث يمكن لأي عميل الحصول على هاتف آيفون 13 بروفِيْشنال أسعار خاصة وعروض خاصة بدون فوائد.

مزايا عديدة من خلال توصيل البضائع عبر موقع نون السَعُودِيْة حيث يمكن لأي عميل الحصول على هاتف أسعار خاصة وعروض خاصة بدون فوائد. يمكن لأي عميل تركيب هُواتف من خلال مصرف الرَاجحّيْ بأقساط ميسرة كل شهر.

ميزات iPhone 13 Pro

هاتف محمول آيفون 13 برو يحتوي على العديد من الميزات التي تجعله أقوى هاتف ذكي فِيْ الأسواق العالمية وهِيْ كالآتي –

يدعم الهاتف تشغيل أحدث الشبكات فِيْ العالم شبكة 5G. الهاتف IP68 مقاوم للغبار والماء حتى 6 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة. الهاتف مزود بكاميرات عالية الدقة. يأتي بمعالج قوي من شركة آبل يسمى A15 Bionic. الهاتف يأتي بمعالج رسوميات قوي بتقنية 5 نانو. يحتوي هاتف iPhone 13 Pro على مكبرات صوت خارجية تمنحنا صوت ستيريو نقيًا ونقيًا وعاليًا. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز. يأتي iPhone 13 Pro مزودًا بشاشة Super Retina XDR OLED كبيرة. يأتي الهاتف بإصدارات مختلفة من حيث حجم الذاكرة الداخلية الصلبة، لكنه لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع الذاكرة الداخلية للهاتف.

مزايا رسوم متجر نون السعودي

هناك العديد من المزايا التي يمكن لأي عميل الحصول عليها نون السَعُودِيْة وهِيْ كالاتي-