تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بسعر الكاش من نون السَعُودِيْة وخصم 9%

يعتبر متجر نون الإلكتروني من أكبر متاجر الإلكترونيات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يمكن لأي مواطن الحصول عليه قرض iPhone 13 Pro Max بسعر نقدي بدون فوائد و عرض نون السَعُودِيْة مزايا عديدة عند شراء هذا المنتج منها خصم 9٪، وشحن مجاني لأي مكان فِيْ المملكة، وخلال الفترة الماضية حقق هاتف هاتف iPhone 13 ProMax نسبة مبيعات عالية جدًا فِيْ المملكة وباقي دول الخليج، حيث يعتبر المواطنون السعوديون اقتناء هذا الهاتف المحمول الرائع من أهم مظاهر العمران والتكيف مع العصر، وسنلتقي بكَمْ من خلال موقع ثقافني الإخباريعلى الخطوات قرض iPhone 13 Pro Max ابتداء من ظهر المملكة العربية السَعُودِيْة.

رسوم متجر نون iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف عليك، سعر iPhone 13 Pro Max ل متجر نون السعوديوكذلك قيمة الرسم الشهري ومدة السداد وقيمة الخصم على الهاتف المحمول وهِيْ كالتالي –

سعر iPhone 13 Pro Max من متجر نون السعودي قبل الخصم 7699 ريال.

من متجر نون السعودي قبل الخصم 7699 ريال. سعر الهاتف بعد الخصم 6،999 ريال سعودي، وقيمة الخصم 700 ريال سعودي، ونسبة الخصم 9٪.

قيمة الرسم الشهري 584 ريال شهرياً.

مساحة الموبايل 1 تيرا والذاكرة العشوائية (رام) 6 جيجا.

سعر الهاتف شامل ضريبة القيمة المضافة.

قامت الشركة بتوزيع الهاتف مجانًا من 12 إلى 20 يوليو.

الهاتف له فترة ضمان لمدة عامين.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

هاتف هاتف iPhone 13 ProMax نسخة المملكة العربية السَعُودِيْة تحتوي على مواصفات دقيقة جدا ورائعة وسنلتقي بها معكَمْ وهِيْ كالتالي –

الموبايل يدعم تركيب شريحتين اتصال الاولى من نوع Nano SIM والثانية من نوع eSIM. وهِيْ تدعم تشغيل شبكة 5G وهِيْ أحدث شبكة اتصالات فِيْ العالم، كَمْا أنها تدعم تشغيل باقي الشبكات. الهاتف مقاوم للأتربة ومقاوم للماء حتى 6 أمتار تحت الماء القياسي IP68 لمدة نصف ساعة. يحزم بطارية قوية تبلغ 4373 مللي أمبير فِيْ الساعة، وقالت Apple إن البطارية تدوم أكثر من ساعتين ونصف الساعة مقارنة بالهاتف. iPhone 12 ProMax. نظام تشغيل iOS15 المحمول. يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفِيْة، الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، كَمْا أنها تدعم مستشعرًا جديدًا يسمى IBIS، والذي يدعم أيضًا gimbal الميكانيكي. تدعم الكاميرات الخلفِيْة التصوير بدقة 4K بدقة 2160 بكسل وجودة FHD بدقة 1080 بكسل. الكاميرا الأمامية للموبايل مزدوجة، فالكاميرا الأولى بدقة 12 ميجابكسل، والثانية تأتي بدقة SL 3D، وهِيْ مخصصة للعزل والبورتريه. شاشة الموبايل من نوع Super Retina XDR OLED، ومساحتها 6.7 إنش. دقة الشاشة 1284 × 2778 بكسل، وكثافة الشاشة 458 بكسل فِيْ البوصة. تدعم الشاشة نسبة العرض إلى الارتفاع الجديدة لعرض المزيد من المحتوى على الشاشة بنسبة 19.5 9. تحتوي الشاشة على طبقة مقاومة للزيوت ومتوافقة مع HDR10. معدل تحديث الشاشة يبلغ 120 هرتز للاستجابة الأسرع أثناء اللعب أو أثناء تشغيل الهاتف. يدعم الهاتف اتصال المجال القريب من خلال وظيفة NFC. يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max بمعالج قوي وهُو أحدث معالج من شركة Apple الأمريكية ويسمى A15 Bionic يعمل بتقنية 5 نانو، كَمْا يأتي بمعالج رسوميات Apple GPU 5 Core خماسي النوى

كيفِيْة التواصل مع متجر نون السعودي

هناك عدة طرق يمكن لأي عميل التواصل معها شركة نون السَعُودِيْة وهِيْ كالاتي-