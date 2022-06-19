تقسيط بدون فوائد اشتري هاتف آيفون 13 باور ماكس iPhone 13 Pro Max من زين السعودي عبر الراحجي 2022

تقسيط بدون فوائد شراء iPhone 13 Pro Max من زين السعودية ، تظل شركة iPhone الشركة الرائدة الأولى في عالم الهواتف الذكية ، لذلك ينظر ملايين الأشخاص حول العالم إلى أحدث إصدارات الشركة ، وأحدث هواتفها الذكية هو iPhone 13 برو ماكس. هذا الهاتف يحمل مواصفات خيالية وأسطورية ، لذلك يحلم الجميع بالحصول على الهاتف وشرائه ، لكن سعر الهاتف غالي جدًا لكثير من الأشخاص ، لذا قدمت زين السعودية عبر مصرف الراجحي نظام التسويق الإلكتروني ، لذا يمكنك شراء الهاتف بالتقسيط دون أي فوائد أو دفع رسوم ، لذلك هناك ملايين المواطنين السعوديين الذين يتساءلون عن كيفية التقدم لشراء iPhone 13 Pro Max بالتقسيط بدون فوائد.

كيفية شراء iPhone 13 Pro Max بالتقسيط بدون فوائد من زين السعودية

يمكنك الحصول على iPhone 13 Pro Max بالتقسيط من 6 أشهر إلى 12 شهرًا دون دفع رسوم ، وذلك من خلال شركة رنين بالتعاون مع مصرف الراجحي. قدم طلبًا لشراء iPhone 13 Pro Max بدون فوائد على أقساط باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى منصة متجر البوابة الإلكترونية مسؤول زين السعودية.

ثم اختر استخدام بطاقة الراجحي الائتمانية.

ثم حدد المساحة الداخلية للهاتف التي تريد الحصول عليها.

ثم اختر اللون ، ولا يمكن تغييره بعد تقديم الطلب.

ثم قم بتحويل قيمة المعاملة إلى برنامج قرض 0٪ ، وحدد فترة التقسيط من 6 إلى 12 شهرًا.

لطلب التحويل بالتقسيط اتصل على 920003344 واطلب تحويل الحساب بالتقسيط.

شروط تقسيط iPhone 13 Pro Max من زين عبر الراجحي

لكي تتمكن من الحصول على أقساط iPhone 13 Pro Max من زين الراجي ، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب عليك تقديم طلب لتحويل عملية الشراء على أقساط.

يضاف هامش ربح 1٪ في حالة عدم سداد الأقساط في تاريخ الاستحقاق.

الحد الأدنى للقسط 1،000 ريال سعودي لكل عملية شراء.

العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2022.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي وضعها مصرف الراجحي للتقسيط.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

هذا الهاتف هو أقوى وأحدث شركة آيفون وتم إطلاقه العام الماضي 2021 حيث تتميز هواتف آيفون بمواصفاتها غير المسبوقة ومن أهم مواصفات الهاتف:

يتميز التصميم الخارجي للهاتف بالأناقة الشديدة والبساطة ، حيث أنه مصنوع من الزجاج من الخلف والأمام ، مع إطار من الستانلس ستيل.

يبلغ وزن الهاتف 240 جرامًا ، بينما يبلغ طوله 160.8 ملم وعرضه 78.1 ملم وسمكه 7.7 ملم.

الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED Super Retina XDR كبيرة بحجم 6.7 إنش.

الشاشة شديدة الوضوح بدقة ٢٧٧٨ × ١٢٨٤ بكسل ، بينما يصل سطوع الشاشة إلى ١٠٠٠ نت

الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass ضد الخدوش وبصمات الأصابع.

يدعم الهاتف نظام التشغيل iOS 15.

كما يدعم الهاتف جميع الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

المساحة الداخلية للهاتف متوفرة في 4 إصدارات ، الإصدار الأول 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، والنسخة الثانية 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، بينما المساحة الداخلية للنسخة الثالثة 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، الإصدار الرابع 1 تيرابايت مع 6 جيجا رام.

آلة تصوير آيفون 13 برو ماكس

يشتمل الهاتف على 4 كاميرات خلفية عالية الدقة ، ومواصفات الكاميرا هي:

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل ، بفتحة عدسة F / 2.2 ، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية SL 3D ، مما يدعم العزل وبصمة الوجه.

يضم الهاتف 4 كاميرات خلفية ، الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل ، مع عدسة بحجم F / 1.8 تدعم تقنية التثبيت الميكانيكي ، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل ، مع عدسة بحجم F / 2.8 ، تدعم تقنية التثبيت البصري ، الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل ، بفتحة عدسة بحجم F / 1.8 ، بينما دقة الكاميرا الرابعة ، Tof SL ، هي للعزل.

كما أنه يدعم فلاش LED مزدوج.

ميزات الهاتف آيفون 13 برو ماكس

تعتبر شركة iPhone من أهم وأكبر شركات الهواتف المحمولة وتحظى بشعبية كبيرة ، وتتميز هواتفها الذكية بمواصفات رائعة ، ومن أهم ميزات iPhone 13 Pro Max ما يلي: