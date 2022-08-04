تقسيط تويوتا كامري ب500 ريال على خمس سنوات اقوي عروض التقسيط بالمملكة من عبد اللطيف جميل

تويوتا كامري 2022 بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل هِيْ موضوع مقالنا اليوم، حيث تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أكثر الشركات مصداقية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تقود توريد السيارات الجديدة للمشترين بأسعار معقولة أسعار منافسة وعروض تقسيط خاصة، وتعتبر سيارة تويوتا كامري الجديدة 2022 ميلادي من أفضل السيارات التي قدمتها الشركة اليابانية “تويوتا”، ونشرح لك كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة أدناه.
2022 تويوتا كامري من عبداللطيف جميل
يتضمن عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كامري الجديدة 2022 م فترة سداد تصل إلى خمس سنوات ودفعة أولية 61،216 ريال سعودي وآخر دفعة من سعر السيارة 39،560 ريال سعودي. ريال، وقيمة القسط الشهري لسعر السيارة حوالي 500 ريال سعودي، ويبلغ السعر الإجمالي للسيارة حوالي 86 ألف ريال سعودي.
مواصفات تويوتا كامري 2022
- تحتوي السيارة على مجموعة من الميزات الاختيارية المتقدمة.
- يتميز الجزء الداخلي للسيارة بفخامته ومصنوع من مواد عالية الجودة وفاخرة.
- معدل استهلاك وقود السيارة اقتصادي إلى أقصى حد، خاصة عند مقارنته بالسيارات فِيْ نفس فئة السعر.
- الجسم الخارجي للسيارة جذاب ومناسب للعديد من فئات الشباب.
2022 محرك تويوتا كامري
تتميز السيارة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 3.5 لتر (3500 سم مكعب) بقوة دفع تبلغ 302 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 267 نيوتن متر. المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من ثماني سرعات مختلفة.
عيوب تويوتا كامري 2022
بالرغم من الإمكانات المتقدمة للسيارة، يجب أن نخبرك بالعيوب والمشاكل التي يعاني منها بعض مستخدمي السيارات، ومنها
- أما بالنسبة لمحرك السيارة، فمن عيوبه الرئيسية أن التسارع البطيء أقرب إلى المتوسط.
- حجم موضع الرأس فِيْ مقاعد الصف الخلفِيْ ضيق جدًا وغير مريح نسبيًا.
- لا توجد تغييرات كثيرة فِيْ طراز السيارة للعام الحالي.
- سعة حقيبة الظهر الخلفِيْة ضيقة بعض الشيء، مما لا يسمح بحمل عدد كبير من الحقائب.
مواصفات السلامة تويوتا كامري 2022
- تشتمل تويوتا كامري على العديد من إجراءات السلامة والأمن، بما فِيْ ذلك وسائد هُوائية للمقاعد الأمامية.
- بالإضافة إلى وسائد هُوائية جانبية، وأجهزة استشعار أمامية وخلفِيْة لركن السيارة، بالإضافة إلى نظام تحذير عند مغادرة المسار مع مثبت السرعة.
- كَمْا أن لديها الكثير من المعدات الخارجية القياسية، بما فِيْ ذلك عجلات مقاس 17 أو 18 بوصة.
- كَمْا أن لديها مصابيح أمامية LED ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا، كَمْا أن السيارة مزودة بتقنية مزدوجة للتحكَمْ التلقائي فِيْ المناخ.