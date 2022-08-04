تقسيط تويوتا كامري ب500 ريال على خمس سنوات اقوي عروض التقسيط بالمملكة من عبد اللطيف جميل

تويوتا كامري 2022 بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل هِيْ موضوع مقالنا اليوم، حيث تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أكثر الشركات مصداقية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تقود توريد السيارات الجديدة للمشترين بأسعار معقولة أسعار منافسة وعروض تقسيط خاصة، وتعتبر سيارة تويوتا كامري الجديدة 2022 ميلادي من أفضل السيارات التي قدمتها الشركة اليابانية “تويوتا”، ونشرح لك كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة أدناه.

2022 تويوتا كامري من عبداللطيف جميل

يتضمن عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كامري الجديدة 2022 م فترة سداد تصل إلى خمس سنوات ودفعة أولية 61،216 ريال سعودي وآخر دفعة من سعر السيارة 39،560 ريال سعودي. ريال، وقيمة القسط الشهري لسعر السيارة حوالي 500 ريال سعودي، ويبلغ السعر الإجمالي للسيارة حوالي 86 ألف ريال سعودي.

مواصفات تويوتا كامري 2022

تحتوي السيارة على مجموعة من الميزات الاختيارية المتقدمة.

يتميز الجزء الداخلي للسيارة بفخامته ومصنوع من مواد عالية الجودة وفاخرة.

معدل استهلاك وقود السيارة اقتصادي إلى أقصى حد، خاصة عند مقارنته بالسيارات فِيْ نفس فئة السعر.

الجسم الخارجي للسيارة جذاب ومناسب للعديد من فئات الشباب.

2022 محرك تويوتا كامري

تتميز السيارة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 3.5 لتر (3500 سم مكعب) بقوة دفع تبلغ 302 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 267 نيوتن متر. المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من ثماني سرعات مختلفة.

عيوب تويوتا كامري 2022

بالرغم من الإمكانات المتقدمة للسيارة، يجب أن نخبرك بالعيوب والمشاكل التي يعاني منها بعض مستخدمي السيارات، ومنها

أما بالنسبة لمحرك السيارة، فمن عيوبه الرئيسية أن التسارع البطيء أقرب إلى المتوسط.

حجم موضع الرأس فِيْ مقاعد الصف الخلفِيْ ضيق جدًا وغير مريح نسبيًا.

لا توجد تغييرات كثيرة فِيْ طراز السيارة للعام الحالي.

سعة حقيبة الظهر الخلفِيْة ضيقة بعض الشيء، مما لا يسمح بحمل عدد كبير من الحقائب.

مواصفات السلامة تويوتا كامري 2022