تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير وتخفِيْضات هائلة

تقدم مكتبة جرير خدمة التقسيط على الهاتف المتحرك آيفون 13 برو ماكس يبدأ الرسم الشهري من 324 ريالًا سعوديًا، ويصل سعر الموبايل إلى 6،999 ريالًا بدلاً من 7،699 ريالًا، ونسبة الخصم 1٪، كَمْا يقدم المكتب ضمان مصنع يصل إلى 24 شهرًا، ويحتوي على هاتف محمول. هاتف iPhone 13 ProMax تتمتع بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعل المواطنين السعوديين على استعداد لشرائها، وتعتبرها مظهراً من مظاهر التقدم ومواكبة العصر، ونظراً للسمعة العظيمة التي تتمتع بها هُواتف آبل الأمريكية من حيث المتانة وجودة البناء، فإن مواطني المملكة يفتخرون بامتلاك هُواتفهم الأنيقة والعصرية فِيْ التصميم، وسوف نتعلم من خلال موقع ثقافني الإخباري، على شُروطْ الدفع الخاصة بـ iPhone 13 pro Max من Librería Jarir والأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الجوال بالتقسيط.

رسوم آيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير

سوف نتعرف عليك، سعر iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير قيمة الرسم الشهري ونسبة الخصم على الهاتف المحمول وهِيْ كالتالي –

سعر iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير قبل الخصم 7699 ريال.

من مكتبة جرير قبل الخصم 7699 ريال. سعر الموبايل بعد الخصم 6،999 ريال سعودي، بسعر خصم 9٪، وقيمة الخصم 700 ريال سعودي.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الرسم الشهري 324 ريالًا سعوديًا لمدة 36 شهرًا.

يتضمن الهاتف ضمانًا لمدة 24 شهرًا.

شُروطْ الدفع لمكتبة جرير iPhone 13 pro Max

هناك بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المواطنون السعوديون الذين يرغبون فِيْ امتلاك هاتف محمول هاتف iPhone 13 ProMax وهِيْ كالاتي-

تقدم مكتبة جرير خدمة التقسيط بالتعاون مع Quara Finance، ولك الحق فِيْ قبول أو رفض طلب التمويل.

خدمة التقسيط بالتعاون مع Quara Finance، ولك الحق فِيْ قبول أو رفض طلب التمويل. يتم قبول طلب السداد بالتقسيط حسب أهلية العميل أو شُروطْ وأحكام مقدم الخدمة.

يمكن لأي مواطن سعودي الاستفادة من خدمة الكوتا من مكتبة جرير بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال.

بشرط ألا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال. لا يمكن للمستفِيْد إرجاع العناصر نقدًا، ولكنه يخضع لسياسة المكتبة بشأن عملية الإرجاع والاستبدال.

يمكن لأي مواطن الحصول على الموافقة المبدئية، عبر الإنترنت، قبل التوجه إلى فرع مكتبة جرير.

لا يجوز لأي عميل شراء المنتجات بدمج طريقة الدفع بالتقسيط مع أي طريقة دفع أخرى.

هناك العديد من خيارات التقسيط (6 أشهر، 12 شهرًا، 18 شهرًا، 24 شهرًا أو 36 شهرًا) ولكل شخص الحق فِيْ اختيار المدة التي تناسبه بشكل أفضل فِيْ عملية الدفع.

تشمل خدمة الشراء بالتقسيط حصول مقدم الخدمة على هامش ربح قدره 1.85 / شهر.

مزايا الشراء بالتقسيط فِيْ Librería Jarir

هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العميل عند الدفع بالتقسيط لمشترياته فِيْ Librería Jarir، وهِيْ كالتالي –

يتلقى العميل مشترياته بدون دفعة أولى. احصل على موافقة فورية. قيمة المشتريات التي يمكنك تقسيطها تصل إلى 30 ألف ريال سعودي. فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرًا. لا يحتاج العميل إلى كفِيْل للحصول على مشتريات على أقساط. تمويل شراء المنتجات يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس 1 تيرابايت من مكتبة جرير

هناك العديد من المواصفات التي يمتلكها الهاتف المحمول هاتف iPhone 13 ProMax وهِيْ كالاتي-

الذاكرة الداخلية للهاتف المحمول 1 تيرابايت.

شاشة الهاتف Super Retina XDR OLED ودقة الشاشة 1284 × 2778 بكسل.

كثافة الشاشة 458 بكسل فِيْ البوصة.

تدعم شاشة iPhone 13 Pro Max نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5 9 الجديدة لعرض المزيد من المحتوى على الشاشة.

الشاشة مقاومة للخدش وتحتوي أيضًا على طلاء مقاوم لبصمات الأصابع والزيوت.

سطوع الشاشة 1000 شمعة فِيْ الشمس والحد الأقصى لسطوع الشاشة 1200 شمعة.

حجم شاشة الموبايل 6.7 إنش.

تبلغ دقة الكاميرا الخلفِيْة المحمولة الأولى 12 ميجابكسل وهِيْ الكاميرا الرئيسية، وتدعم هذه الكاميرا أيضًا مستشعرًا جديدًا لصور أفضل يسمى IBIS وتدعم أيضًا التثبيت الميكانيكي، ودقة الكاميرا الثانية هِيْ 12 ميجابكسل، وهِيْ كاميرا تقريب حقيقي 3X وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وتستخدم فِيْ التصوير الواسع، والرابعة تأتي بدقة TOF 3D، والكاميرا الأمامية الأولى بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الثانية. يأتي مع تقنية Precision SL 3D.

تتميز الكاميرات بتثبيت الصورة.

نظام تشغيل الموبايل هُو iOS15 والجوال سداسي النواة.

يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس.

يحتوي على بطاقتي SIM، الأولى شريحة SIM صغيرة والثانية شريحة eSim.

لون الهاتف أخضر الصنوبر.

شريحة معالج Apple A15 Bionic.

البطارية تدعم الشحن اللاسلكي والشحن عبر أجهزة الشحن.

الهاتف مزود بفلاش ليد.

شُروطْ الأهلية

تم تحديد متطلبات الأهلية للمشتريات بالتقسيط. مكتبة جرير وهِيْ كالاتي-