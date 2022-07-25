تقسيط سيارات بدون كفيل وبدون دفعة أولية ، تعتبر عملية تقسيط سيارات بدون مبلغ اولي بدون كفيل من الأشياء التي تكون قليلة في زماننا هذا وقتنا فالصعوبة تكمن في هذه العملية أن يثق صاحب المحل بشخص من دون وجود كفيل أو سداد مبالغ أولية وهذه العملية يبحث عنها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من اجل امتلاك سيارة في ظل الظروف المعيشية التي تمر بالمنطقة ونظرا لأهمية السيارة .

تقسيط سيارة بدون كفيل

تقدم بعض شركات السيارات عروضاً متنوعة على العديد من الموديلات المختلفة بكافة أنواعها، بحيث يمكن الحصول عليها بالتقسيط، بدون دفعة أولى أو كفيل عند الشراء، ولا توجد رسوم إدارية تُدفع.

ومن بين هذه الشركات التي تقدم أقساط السيارات بدون ضامن وبدون دفعة أولى AutoZone والتي تتيح شراء سيارة لجميع العملاء المقيمين داخل الدولة مع العديد من التسهيلات وأهمها التقسيط بدون ضامن.

كما قدمت أوتزون العديد من العروض على مجموعة سيارات هيونداي 2016، 2017، 2022، بالإضافة إلى عروض أخرى على موديلات سيارات كيا 2016، تويوتا 2016، 2017، حيث تعمل على تقديم عروضها من موديلات السنوات السابقة حتى تتمكن السيارات من ذلك. يمكن شراؤها بشكل دائم وبسهولة.

كما يوفر “Autozone Balubaid” عروض دائمة. في عام 2017، قررت الشركة تقديم عروض تحت شعار “ابق مميزًا مع عروض العام الجديد. Autozone Balubaid للسيارات ”وساهم في توفير المزايا القيمة التي يطلبها العميل.

كما يوجد تقسيط لسيارات الراجحي يساعدك على شراء سيارة بالتقسيط بدون ضامن وذلك بشراء البنك للسيارة التي يطلبها العميل ولكن بشرط أن يتراوح راتب العميل بين 1900-8000 ريال سعودي.

وبذلك يحصل البنك على نسبة ربح 2.69٪، ويكمل العميل شراء السيارة باسمه، ويجب أن يكون الراتب بين 1900 و 30 ألف ريال سعودي، ومن ثم يحصل معرض مالك السيارة على ربح 12.44٪. .

الشروط الواجب مراعاتها عند تأجير السيارات بدون كفيل

لكي يحصل العميل على تقسيط سيارة بدون ضامن، يجب تطبيق بعض الشروط المطلوبة على النحو التالي

عند تقديم عقد تقسيط السيارة، يجب أن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالعقد، مثل سعر السيارة ووصفها، وسلفة دفع السيارة، وعدد أشهر التقسيط، ومبلغ كل قسط شهري.

عندما يستلم العميل السيارة، يجب أن يحصل على جميع مستلزمات السيارة الضرورية لاستخدامه.

يجب أن يحدد المعرض طريقة سداد الأقساط سواء عن طريق البنك أو بالتعامل المباشر مع العميل.

يجب مراعاة العيوب المصاحبة للسيارة عند الشراء بالتقسيط بما في ذلك حجز صالة العرض على السيارة في حالة تأخر العميل في سداد القسط المطلوب في الوقت المحدد.

لا يجب دفع أكثر من 1٪ من القيمة الإجمالية للسيارة مقابل رسوم إدارية.

في حالة رفض العميل دفع أقساط السيارة، يحق للبائع إلغاء عقد تقسيط السيارة، ومن ثم استرداد المبلغ بالكامل من العميل، كما يحق للعميل التنازل عن عقد الشراء بالتقسيط.

يجب توفير طرق الأمان للحماية من الاحتيال عن طريق التأكد من وجود حساب مصرفي من خلال البطاقة يسمح للعميل بالدفع في المواعيد المتفق عليها في العقد.

وكذلك التأكد من تحديث بيانات العميل الائتمانية بشكل دوري، وعندما يثبت ذلك أو ضعف قدرة العميل الائتمانية، لا ينبغي الاتفاق على عقد بيع السيارة بالتقسيط.

ما يجب مراعاته عند تقسيط السيارة بدون كفيل

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند شراء سيارات بالتقسيط بدون كفيل، منها ما يلي

أن عملية شراء سيارة بالتقسيط هي الحل الأخير للمشتري بعد أن يكون قد أجرى مقارنات بين التقسيط والفوري وتم تحديد أنسب طريقة شراء.

يجب على العميل اتخاذ جميع الاحتياطات حتى لا يتعرض لأي احتيال في حال متابعته للعروض التي قد تكون وهمية من قبل بعض معارض السيارات.

يجب على العميل عدم التسرع عند توقيع العقد، حيث أن التحلي بالصبر والتأكد من السعر بالنسبة لسوق السيارات من أفضل الأشياء التي تساعد الشخص في الحصول على السعر المناسب.

يفضل عمل دراسة عن قيمة الأقساط للتأكد من امكانيات العميل وقدرته على سداد الأقساط وعدم التأخر في سدادها بانتظام.

إذا لم تحدد صالات عرض السيارات دفعة مقدمة من قيمة الشراء، فيجب على العميل توفير هذه الدفعة المقدمة حتى تصبح الأقساط سهلة وبسيطة فيما بعد عند السداد.

يوصى بأن يكون القسط ثلث راتب العميل حتى يتمكن من سداد جميع الأقساط دون ضغوط وأعباء قد تؤثر على موعد السداد في حالة حدوث أي طارئ للعميل.

يجب إعلام العميل بالاختلافات المختلفة بين أنسب الخيارات عند شراء وتركيب السيارة.

يجب أن يتم توقيع العقد فقط بعد قراءته بعناية والموافقة على جميع الشروط.

يجب على العميل التأكد من أن السيارة المتفق عليها في العقد هي نفس السيارة في صالة العرض حيث يتم التسليم.

عيوب شراء السيارة بالتقسيط

بالرغم من أن شراء سيارة بالتقسيط مناسب لكثير من الموظفين أو لمن يبحثون عن سيارة جيدة، لكن بدون دفعة أولى أو بدون ضامن، إلا أن هناك عيوب تتعلق بالتقسيط يجب الاعتراف بها على النحو التالي

بعد شراء السيارة بالتقسيط واستخدامها من جانب العميل، سيلاحظ أنها بدأت في التآكل بسبب كثرة الاستخدام، أو أن العميل قد اشترى سيارة مستعملة ومع مرور الوقت أصبحت أكثر تآكلًا بسبب الاستخدام. .

عند تأخر العميل في سداد الأقساط، يجوز للمعرض حجز السيارة دون أن يشكو العميل منها، حيث يعد هذا أحد بنود العقد الذي تم الاتفاق عليه منذ بداية عملية الشراء بالتقسيط.

افضل شركات ومعارض تقسيط السيارات بدون راعي

ومن أبرز معارض السيارات التي يمكنك من خلالها الحصول على سيارة بالتقسيط ما يلي

بالإضافة إلى أوتوزون بالبيد والراجحي المذكور سابقاً، هناك شركة الجاسرية لتقسيط السيارات.

معرض عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.

المعرض الوطني لتقسيط السيارات.

معرض الصور.

صالة عرض مخزن بالتقسيط.

معرض اليسر لتقسيط السيارات.

شركة دار التقسيط السعودية.

شركات النايفات للتمويل.

شركة أصول الحديثة للتمويل.

شركة سيارات الخليج بالتقسيط.

تقسيط وشراء السيارات من المعرض مباشرة

يمكن للمشتري شراء وتركيب السيارة المناسبة عند تحديدها والاتفاق عليها بشكل مباشر، من خلال التواصل مع خدمة العملاء داخل المملكة العربية السعودية والاستعلام من خلال أرقام الهواتف التالية

هاتف خدمة عملاء شركة الخليج للسيارات بجدة رقم 0502234658، 0566017633.

رقم هاتف خدمة عملاء هيونداي إلنترا 0508847874.

وللتواصل مع خدمة عملاء معارض السيارات بجدة، اتصل على 0546231202.

ملخص الموضوع في 6 نقاط

تقدم بعض معارض وشركات السيارات في المملكة العربية السعودية خدمة تقسيط السيارات بدون ضامن وكذلك بدون دفعة أولى وبالشروط المتفق عليها في العقد.

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند تأجير السيارات يجب على العميل قراءتها بعناية.

هناك أكثر من طريقة يمكن للعميل استخدامها في حالة رغبته في شراء وتركيب سيارة بدون كفيل من خلال البنك ومنه من خلال التعامل المباشر مع صالة العرض.

هناك أيضًا مزايا لشراء واستئجار سيارة، وهناك أيضًا عيوب يجب التعرف عليها.

يوجد أكثر من صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية تتيح للعملاء التقسيط بدون كفيل.

للاستفسار عن أي شركة أو معرض لشراء سيارة بالتقسيط يمكنك التواصل مع خدمة العملاء وسيقومون بالرد مباشرة.

توجد الكثير من معارض السيارات والشركات التي تقدم عروض رائعة وفريدة من نوعها لشراء السيارات الحديثة أو المستعملة ، وذلك بدون مقدم أو دفعة على الحساب ، وأيضا بدون كفيل ، حيث يستطيع كل شخص شراء السيارة التى يريد فيها من حيث النوع او الموديل ، حيث يستطيع تقسيط سيارات بدون دفعه أولى وبدون كفيل .