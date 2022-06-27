تقشير الوجه قبل او بعد البخار كيفية تقشير وتبخير واستخدام أقنعة الوجه

قشر وجهك قبل أو بعد التبخير – يمكن أن تساعد علاجات الوجه المنتظمة في الحفاظ على بشرتك تبدو صحية ومتوهجة. لكن الذهاب إلى منتجع صحي أو أخصائي تجميل يمكن أن يكون مكلفًا. لحسن الحظ، يمكنك تحقيق نتائج مماثلة عن طريق التقشير والبخار واستخدام قناع الوجه في المنزل. المفتاح هو فهم الترتيب الصحيح لأداء كل خطوة واستخدام المنتجات المناسبة لنوع بشرتك للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

الطريقة الأولى تنظيف وتقشير وجهك

# 1 نظف وجهك

من المهم أن تبدأ بوجه نظيف قبل التقشير. بللي وجهك بالماء الفاتر ودلكي بشرتك بمنظف يناسب نوع بشرتك. اغسل المنظف بالماء الفاتر.

يمكنك التربيت على وجهك بمنشفة نظيفة، لكن لا يجب أن يجف تمامًا. يجب أن تكون بشرتك رطبة قليلاً عند التقشير.

بالنسبة للبشرة الدهنية، اختاري جلًا خالٍ من الزيوت أو تركيبة رغوية تزيل الزيوت الزائدة وتنظف المسام بعمق.

للبشرة الجافة، اختر كريمًا أو تركيبة زيتية لتنظيف بشرتك دون تجفيفها.

بالنسبة للبشرة الحساسة، اختاري تركيبة كريمية خالية من الرائحة ولا تسبب التهيج.

بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، اختاري تركيبة خالية من الزيوت تحتوي على مكونات مضادة لحب الشباب، مثل حمض الساليسيليك.

# 2 فرك

بمجرد أن يصبح وجهك نظيفًا، خذي كمية صغيرة من مقشر لطيف للوجه وافركي به وجهك. قم بتدليكه على بشرتك في حركات دائرية تصاعدية لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تكون فيها البشرة خشنة أو جافة أو معرضة لتآكل المسام.

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، يمكنك تقشيرها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

إذا كانت بشرتك عادية أو مختلطة، يمكنك تقشيرها مرتين في الأسبوع.

إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، يجب ألا تقشريها أكثر من مرة في الأسبوع.

# 3 اغسل وجهك بالماء واتركه يجف

بعد تدليك مقشر الوجه على بشرتك، رشي وجهك بالماء الفاتر لغسله. تأكد من إزالة كل البقايا قبل تجفيف وجهك بمنشفة نظيفة.

إذا أردت التقشير بدون بخار وباستخدام قناع، اتبعي التقشير بسيرومك أو مرطبك المعتاد.

الطريقة الثانية بخاخ الوجه

# 1 اغلي الماء في مقلاة

املأ قدرًا كبيرًا بكوب إلى كوبين (237 مل إلى 473 مل) من الماء وضعه على الموقد. ارفع الحرارة واترك الماء ليغلي تمامًا، والذي يجب أن يستغرق من 5 إلى 10 دقائق.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك غلي الماء في غلاية.

# 2 صب الماء في وعاء وأضف الزيوت الأساسية

بمجرد أن يغلي الماء، ارفعه عن النار. انقل الماء برفق إلى وعاء كبير واخلط الزيوت العطرية التي تختارها. دع الماء ينزلق مع الزيوت لمدة دقيقة.

للبشرة الجافة أو الناضجة، أضيفي زيوت الورد أو الياسمين الأساسية إلى الماء لتنعيم بشرتك.

للبشرة المعرضة لحب الشباب، أضيفي شجرة الشاي أو زيت إكليل الجبل إلى الماء لخصائصهما المضادة للبكتيريا.

أضف زيت الجريب فروت إلى الماء للمساعدة على توازن بشرتك.

للبشرة الحساسة، زيت اللافندر المائي للمساعدة في تهدئة بشرتك.

يمكنك أيضًا إضافة زيت الأوكالبتوس إلى الماء إذا كنت تعاني من مشكلة الحساسية أو البرد.

# 3 لف منشفة على رأسك واجعل وجهك أقرب إلى الوعاء

ضع منشفة كبيرة على رأسك. حرّكي رأسك فوق الوعاء حتى يحتوي وجهك على حوالي 13-25 سم من البخار.

تأكد من أن المنشفة تغطي رأسك والمنطقة المحيطة بالوعاء، بحيث يحبس البخار ويتركز على وجهك.

احرصي على عدم وضع وجهك بالقرب من البخار أو حرق بشرتك.

# 4 رش وجهك على فترات منتظمة

حافظي على تبخير وجهك لمدة 90 ثانية إلى دقيقتين. خذ قسطًا من الراحة لمدة 1-2 دقيقة، ثم أعد وجهك إلى البخار. كرر العملية لمدة 5 جلسات كي بالبخار لمدة دقيقتين.

إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة بشرتك أو بدأت في الاحتراق، فتوقف عن تبخير وجهك على الفور.

5 اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف. عندما تنتهي من تبخير بشرتك، رشي وجهك بالماء الدافئ لشطفه. جففي وجهك بمنشفة نظيفة حتى تكوني جاهزة للقناع.

إذا كنت تخطط لاستخدام قناع الطين بعد ذلك، فليس من الضروري تجفيف وجهك تمامًا.

الطريقة الثالثة ضعي قناع الوجه

# 1 اختر قناعًا يناسب نوع بشرتك

كما هو الحال مع غسول الوجه، من المهم اختيار قناع الوجه المناسب لنوع بشرتك. يمكنك الاختيار من بين أقنعة الطين والهلام التي تزيل الزيوت الزائدة وتعالج حب الشباب وتفتيح البشرة وتهدئها.

الأقنعة التي تحتوي على الطين هي الأنسب للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، لأنها تمتص الزيوت الزائدة وتنظف المسام بعمق. يمكنهم أيضًا تضييق المسام الكبيرة.

الأقنعة الكريمية المرطبة هي الأنسب للبشرة الجافة. عادة ما تحتوي على زيوت ترطب البشرة.

الأقنعة الورقية عبارة عن أقنعة رقيقة من القماش أو الأوراق مشبعة بمكونات سائلة تعالج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية. يمكنك العثور على تركيبات ترطيب وتقشير وإشراق.

# 2 ضع القناع على وجهك واتركه يجف

بمجرد اختيار القناع، ضعيه بعناية على وجهك بأصابع نظيفة. يمكنك أيضًا فرده على رقبتك إذا كنت ترغب في ذلك. اتركيه حتى يجف وفقًا لتوجيهات العبوة. في معظم الحالات، سوف تحتاجين إلى ترك القناع لمدة 10-20 دقيقة.

إذا كنت تفضل، يمكنك وضع القناع على وجهك بفرشاة.

اتبع التعليمات الموجودة على عبوة القناع لتحديد سمك تطبيق الطبقة.

إذا كنت تستخدم قناعًا ورقيًا، فقم بإزالته من العبوة وضعه على وجهك. اضغط برفق للتأكد من أنه يلتصق ببشرتك. لمنعه من السقوط، من الأفضل الاستلقاء عند ارتداء قناع الورقة.

# 3 اغسل القناع بالماء واتركه يجف

عندما يجف القناع، رشي وجهك بالماء الدافئ لإزالته. يمكن أن يساعد ذلك في الترطيب، خاصة إذا كنت تستخدم قناع الطين. استخدم منشفة نظيفة لتجفيف وجهك.

تحقق من عبوة القناع للتأكد من أنك تستخدم إجراء إزالة القناع الصحيح.

قشر الوجه قبل أو بعد التبخير – إذا كنت تستخدم قناعًا للورق، فلا داعي لشطفه. قشر الورق للتخلص منه وافرك بقايا السائل في جلدك حتى يتم امتصاصه.

# 4 ضعي المرطب المعتاد

بعد إزالة القناع، رشي وجهك بالماء البارد واتركيه حتى يجف مرة أخرى. دلكي السيروم أو المرطب المعتاد على بشرتك للحصول على بشرة صحية ومتوهجة.