تقشير طبيعي سريع.. كريم الخميرة لتفتيح البشرة وتوريدها والتخلص من الهالات والخطوط والحبوب للأبد

يعتبر كريم تفتيح البشرة من الخميرة من أكثر طرق التفتيح استخدامًا من قبل العديد من النساء، حيث أنه فعال للغاية فِيْ وقت قصير جدًا، بالإضافة إلى أنه آمن جدًا للبشرة ولا يسبب أي مشاكل. أو التلف بخلاف الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة وسيتم شرح طريقة تحضيرها بالتفصيل.

كريم الخميرة لتبييض البشرة.

تحتوي كريم الخميرة على بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير تفتيح قوي ويساعد كل منها الآخر فِيْ الحصول على أفضل النتائج فِيْ أسرع وقت ممكن ويتم تحضيرها واستخدامها على النحو التالي

المكونات

2 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

وملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة زيت زيتون خام.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق.

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع جميع المكونات بالداخل وتشغيلها.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

نأخذ وعاءً زجاجيًا نظيفًا ونضع الخليط فِيْه ونضعه فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ والمستحضر لإزالة كل الأتربة والأوساخ من الجلد وآثار المكياج والكريمات أيضاً.

يوضع الكريم على الجلد ويوزع فِيْ جميع أنحاء الوجه ويمكن توزيعه أيضًا على الرقبة.

اتركي الكريم على وجهك لمدة لا تقل عن ساعة ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة ونصف حتى يجف الكريم تمامًا على وجهك.

يفرك الكريم بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية وإزالة خلايا الجلد الميتة للحصول على بشرة نضرة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة المزيج تمامًا.

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تتمسك باستخدام هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وستحصل على نتيجة واضحة ومرضية من أول شهر من الاستخدام.

فِيْ نهاية المقال عن كريم تفتيح البشرة بالخميرة، ذكرنا جميع المكونات التي تدخل فِيْ تحضير هذا الكريم وتعرّفنا على فعاليته فِيْ تفتيح البشرة والحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية، كَمْا ذكرنا الخطوات المتبعة. فِيْ تحضير واستخدام الكريم.