تقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة من اول استعمال اصنعي مقشر القهُوة فِيْ منزلك لتحصلي على جسم ابيض ولون موحد

هناك العديد من مناطق الجسم التي تحتاجها جميع الفتيات والنساء لتفتيح لونها لأن لونها يختلف عن لون مناطق الجسم الأخرى، ومن بين هذه المناطق منطقة الإبط والمناطق الداكنة مثل منطقة البكيني وكذلك الركب والأكواع، لكن المناطق الحساسة هِيْ المناطق التي يصعب عليك فِيْها التبييض، لأن الجلد فِيْ هذه المناطق حساس ولا يتحمل أي شيء غير معروف، مثل كريمات التفتيح التي تُباع فِيْ جميع الأسواق، وهناك عدة نصائح يجب اتباعها حتى لا تسبب سواد المناطق الحساسة، أهمها ارتداء الملابس القطنية لأنها تعمل على امتصاص العرق وأيضاً من الضروري تنظيف هذه المناطق جيداً وتجنب استخدام مزيلات العرق، لاحتوائها على خامات غير مناسبة لذلك يجب دائما التوصية بصنع مزيل العرق فِيْ المنزل من مكونات طبيعية كل هذا يمكن أن يساعد فِيْ ظهُور اللون الداكن فِيْ هذه المناطق ولكن من أجل التخلص من هذا اللون ص بطريقة طبيعية وصحية ولا يسبب اي ضرر للجلد يجب استخدام مقشر طبيعي فهُو مقشر للقهُوة

لتقشير منطقة الإبط، يجب علينا استخدام مقشر القهُوة مع السكر والحَلْيب، حيث أن هذا المقشر له نتائج سحرية ويمنحك النتيجة التي تريد تحقيقها، وهذا المزيج يجعلك تحصل على منطقة تحت الإبط ناصعة البياض ولامعة بدون تكلفة وبدون مجهُود. عند تحضيره، علينا استخدام هذا المقشر السحري الذي يعطيك نتائج رائعة.

مقشر النشا هُو أحد أنواع الفرك التي تعمل على تبييض مناطق معينة من الجسم، ويمكننا مزج النشا مع السكر مع الحَلْيب عن طريق خلط هذه المكونات جيداً وفرك الإبط بهذا الخليط وترك المقشر على هذه المنطقة لفترة من الوقت وغسله. يتم إزالته بالماء وستحصل على إبط سحري متوهج.

مزيج القهُوة لتقشير وتبييض الإبط والمناطق الداكنة

مكونات مقشر القهُوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة

تبييض الإبط والمناطق الحساسة بالقهُوة

ملعقة كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل مقشر القهُوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة