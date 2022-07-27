تقشير وتبييض للجسم العروسة بصابونة دوف ونشا تخلصي من الجلد الميت والبقع الغامقة فِيْ دقائق

من أنظف أنواع الصابون التي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة هُو أيضًا صابون دوف الذي سنضيف إليه النشا مع بعض العناصر الطبيعية مثل عصير الليمون والعسل الأبيض والفازلين وماء الأرز ومسحوق الحَلْيب. النشا هُو أحد الخلطات الطبيعية التي تعزز جمال المرأة من جهة، وتبييض الجسم بسرعة الصاروخ، فهذه الوصفة تساعد على إزالة التصبغ الداكن والسمرة، وإزالة السواد فِيْ المناطق الحساسة مثل المرفقين والركبتين وما بين الفخذين، وإزالة البقع الداكنة. سواد وتصبغ اليدين والرجلين نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة وجعلها تبدو جميلة وجذابة، الملمس الممتاز الذي يمنح الجسم ملمسًا ناعمًا ورائحة جميلة. مما يجعل الفتيات والنساء يشعرن بالسعادة والراحة، وهذا الخليط يساعد على إزالة القشور وخلايا الجلد الميتة وبالتالي تجديد خلايا الجلد، ويعمل خليط من صابون دوف مع النشا على ترطيب الجسم، والنشا مادة طبيعية تساعد الجسم على شد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات والخطوط البيضاء، ويمكننا عمل هذه الوصفة الرائعة فِيْ المنزل بمكونات متوفرة فِيْ كل مطبخ حتى ننتهِيْ منها، فهِيْ تستغني عن جميع المنتجات والكريمات المتوفرة فِيْ الأسواق تباع بتكلفة عالية جدا وتحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة لذلك يجب تجنبها.

صابون دوف ومكونات النشا لتبييض الجسم.

صابون دوف

خمس ملاعق كبيرة نشاء.

أربع ملاعق كبيرة أرز

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد

ثلاث ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة

كيفِيْة صنع صابون دوف والنشا لتبييض الجسم