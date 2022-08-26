تقليص ساعات العمل في الأردن بسبب الحر

قرر رئيس بلدية عمان الدكتور يوسف الشواربة ايقاف عمل العاملين الميدانيين والكوادر في البلاد ليوم غد السبت وبعد غد الاحد من الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الرابعة عصرا. .

موجة الحر المتوقعة

وقال مدير الإدارة الإعلامية ناصر الرهامنة إن القرار جاء بسبب موجة الحر التي ستشهدها المملكة ابتداء من غد السبت، بحسب تنبؤات دائرة الأرصاد الجوية.

الحماية الشمسية

وشدد الرحامنة في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، على ضرورة لبس العاملين في الوطن والعاملين في الحدائق والحقول خوذات واقية من الشمس، وتجنب العمل في ساعات الذروة والحرارة الشديدة.

وأشار إلى أن خزانات المياه التابعة للبلدية ستقوم برش المياه بطريقة الرش على عدة شوارع رئيسية في مختلف المناطق وخاصة في وسط المدينة.