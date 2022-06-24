تقنية الواقع المعزز الواقع المعزز هو تقنية تدمج كائنات افتراضية (في الوقت الفعلي) ثلاثية الأبعاد في بيئة حقيقية. المبدأ هو الجمع بين الواقعي والافتراضي ومنح المستخدم وهم التكامل التام.

الواقع المعزز أكثر من 40 عامًا من التاريخ

تم تصميم أول نظام للواقع المعزز في عام 1968 من قبل إيفان ساذرلاند، كجزء من أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة بوسطن المرموقة. كانت خوذة ذات عدستين على مستوى العين. تم توصيله بجهاز كمبيوتر عن طريق ذراع مفصلية، ومن خلال الموقع الرسمي جاء الاسم الذي حمله في ذلك الوقت Sword of Damocles، وتتكون التجربة من عرض مكعب ثلاثي الأبعاد من خلال العدسات. يعيد الكمبيوتر حساب الصورة وزاوية الرؤية من أجل متابعة حركات رأس المستخدم. يضع هذا الجهاز أسس الواقع المعزز.

في الثمانينيات، HUD تم تطوير أنظمة العرض العلوية، خاصة في المجال العسكري. يتيح هذا النظام إمكانية عرض معلومات معينة من خلال شاشة شفافة صغيرة تقع في مجال رؤية السائق حاليًا، توجد شاشات HUDs في بعض المركبات لعرض معلومات مثل السرعة أو ممرات الوجهة أو اللوحات التي تمت مواجهتها.

في وقت لاحق، طورت وكالة ناسا أيضًا سماعة رأس مزودة بتقنية الواقع المعزز، والتي تتنبأ بما سيحدث بعد 30 عامًا من Microsoft Hololens. خفيفة الوزن ولكنها تتطلب حوسبة على متن الطائرة، تتيح هذه الأداة للمشغلين إضافة تراكب معلومات إلى الكائنات المادية. سوف تظهر العديد من المشاريع المماثلة الأخرى.

لم يذكر مصطلح “الواقع المعزز” إلا في التسعينيات، وبالفعل، طور توم كاودل وديفيد ميزل، وكلاهما من موظفي بوينج، أداة مخصصة لموظفي المجموعة العاملين في خطوط الإنتاج. أضاف هذا النظام طبقة من المعلومات حول عناصر معينة من السلسلة، مما يجعل من الممكن وجود خطة فنية تتمحور حول العنصر المادي.

في عام 1994، طور Rekimoto و Takashi، وهما عالمان يعملان في Sony Computer Lab، NaviCam، وهو أول نظام واقع معزز قادر على قراءة العلامات. أساسي وسريع للغاية، فقد سمح بنشر المعلومات النصية التي أصبحت مشبعة بالواقع بفضل خوذة مزودة بشاشة HUD. ستصبح العلامات بعد ذلك الدعم المرجعي لإصلاح الكائنات الافتراضية في الواقع من خلال تقديم وقت استجابة سريع جدًا.

الإشارات الخطوة الأولى نحو الواقع المعزز المتنقل.

العلامات هي إشارات مرئية يكتشفها الجهاز من أجل تنفيذ إجراء ما. يمكنهم التقاط صورة أو رمز، ولكن قبل كل شيء يجب أن يقدموا تباينًا عاليًا من أجل تحسين الاكتشاف. إنها بمثابة إشارات مرجعية لإصلاح عنصر ثلاثي الأبعاد من خلال الكاميرا، وهو أمر ضروري للجهاز.

ومع ذلك، ستختفي الإشارات في النهاية، بفضل التقدم التكنولوجي الذي اقترحته Apple و Google. سنقوم بتطوير هذا الجزء لاحقًا على الصفحة.

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، المرحلة الأخيرة من الواقع المعزز.

تم تطوير أول نسخة “يمكن ارتداؤها” من الواقع المعزز في أواخر التسعينيات وتطلبت حقيبة ظهر متصلة بشاشة. كان كل شيء ثقيلًا وضخمًا ومحدودًا جدًا في إمكانات المشاهدة. لقد كان مشروعًا تجريبيًا أكثر من كونه أداة استهلاكية حقيقية.

ومع ذلك، فإن هذا ينذر بما سيصبح عليه الواقع المعزز للجوال. أتاح ظهور الهواتف المحمولة، وخاصة الهواتف الذكية، تصغير هذا النوع من الأجهزة فقد أتاحت الكاميرا وشاشة الكمبيوتر والكمبيوتر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ذات الصلة حقًا.

ثورة ARKit / ARCore

هذا التقدم التكنولوجي هو نتيجة عملاقين أمريكيين، Apple و Google، اللتين طورتا أنظمة الواقع المعزز الجديدة المدمجة مباشرة في نظام تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تسمى على التوالي Arkit for Apple و ARcore for Google، والتي تكتشف مساحة المستخدم والموقع والإضاءة المحيطة. سيؤدي ذلك إلى عرض الكائن ثلاثي الأبعاد وإصلاحه على الأسطح الممسوحة ضوئيًا. بفضل استشعار الموضع، أصبح من الممكن الآن محاكاة غرفة افتراضية بأكملها والتنقل فيها باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. كما نستخدم هذه التقنيات في Artefacto لتطبيقات الواقع المعزز مثل Urbasee.

الواقع المعزز أداة احترافية

على عكس الواقع الافتراضي، تم تطوير الواقع المعزز بشكل أساسي للأغراض التجريبية والمهنية (العسكرية، والصناعية، وما إلى ذلك). وسرعان ما أدركت الشركات مخاطر هذه التكنولوجيا وسعت إلى التكيف معها. ومع ذلك، فقد حدت الحواجز التكنولوجية من استخدامه لفترة طويلة. يتطلب ذلك استخدام جهاز كمبيوتر وشاشة وأجهزة طرفية أخرى ضخمة ويصعب استخدامها في الميدان. مع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تزدهر صناعة الواقع المعزز، وتجد العديد من الشركات طرقًا لاستخدامها لأغراض تجارية. سوف نفحصه.

الواقع المعزز في العقارات

تم تطوير الواقع المعزز في العقارات بشكل أساسي من خلال أدوات تصور الأجهزة اللوحية. تعد إمكانية معاينة المبنى قبل الإنشاء قيمة مضافة حقيقية للمهنيين لأنها تعزز قدرة العرض للمستثمر المحتمل وبالتالي تسهل عملية البيع عبر VEFA بالإضافة إلى أنه من الممكن التفاعل من الشاشة على النموذج ثلاثي الأبعاد المتوقع. إنها في الأساس ميزة، وغالبًا ما يتم دمجها في تطبيق يقدم محتوى مشروع آخر. وهناك نوعان من الواقع المعزز شائعان في العقارات على المخطط (أو علامة) وفي الموقع.

الواقع المعزز في الصناعة

في الصناعة، أصبح الواقع المعزز وسيلة ممتازة للترويج لمشروع المصنع وخط الإنتاج والمنتجات.

يستجيب هذا لمشكلة معروفة جيدًا للمصنعين إظهار ما يصعب نقله، إن لم يكن مستحيلًا، مثل خطوط الإنتاج أو الآلات الزراعية في المعارض التجارية على سبيل المثال … من خلال دمجها في تطبيق الهاتف المحمول، من الممكن إثبات أنه يعمل بأمانة شديدة. التدفقات أو الأجزاء المتحركة قابلة للحركة (أذرع مفصلية، تروس، شخصيات، إلخ) وتجعل من السهل فهم تشغيل الجهاز أو الكائن المعروض. يمكنك أيضًا إضافة أجزاء تفاعلية، مما يتيح لك الوصول إلى عناصر فهم إضافية الأوراق الفنية والنظارات المكبرة ومقاطع الفيديو.

تكنولوجيا الواقع المعزز في المتاحف

لا ينبغي إهمال الواقع المعزز في المتاحف والأغراض متعددة. إنه يجعل من الممكن عرض الأشياء المختفية في صورة ثلاثية الأبعاد، ولا يمكن الوصول إليها في سياق إعادة بناء الماضي. كما أنه يفسح المجال للتطبيقات المرحة مع عرض العناصر في الواقع المعزز مثل الشخصيات أو نقاط الاهتمام التي ستثري الزيارة وتعطي للزوار فرصة التركيز على العناصر المعمارية، على سبيل المثال. وبالتالي فإن مهمة المتاحف هي تقديم زيارات محسنة ومضاعفة من خلال تقديم محتوى غني، كما يعمل الواقع المعزز كأداة تعليمية للأطفال، للتلاعب واللعب في سياق ثقافي ومنحهم مفاتيح أخرى للفهم. مدمجين في لعبة ممتعة، سيخرجون سعداء وفوق كل شيء مليئين بالمعرفة!

مستقبل مشرق للواقع المعزز

شهد الواقع المعزز ثورة كبيرة في عام 2016. في الواقع، بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة الهواتف الذكية Pokémon Go! (التطبيق الأكثر تنزيلًا على الإطلاق)، ازداد الوعي بهذه التكنولوجيا بشكل كبير مما أتاح الفرصة لتقديم أكبر قدر ممكن. أصبح من السهل الآن فهم الواقع المعزز من قبل عامة الناس.

يمكننا أيضًا أن نذكر Snapchat، الذي قام قبل بضع سنوات بدمج مرشحات الواقع المعزز. بدون معرفة ذلك حقًا، يستخدم عامة الناس هذه التقنية بالفعل!

في الواقع، يمكن تصور العديد من الحلول قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

في البداية، بعد مغامرة ARKit و ARCore للواقع المعزز على الهاتف المحمول، يبدو أنه الحل الواعد على المدى القصير. تشارك Apple بشكل كبير في الواقع المعزز وتعمل باستمرار على تحسين أداتها. التحديث التالي، المتاح على iOS 12، يجلب العديد من الميزات مثل تعدد اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق جديد مدمج في نظام التشغيل الجديد.

على المدى الطويل، من المحتمل أن يكمن مستقبل الواقع المعزز في نظارات الواقع المعزز والنظارات. يشار إليها عمومًا باسم “الواقع المختلط”، ويمكن تعريف هذه التكنولوجيا على أنها تحسين للواقع المعزز. تم إطلاقها بواسطة Hololens من Microsoft في عام 2015، ويتبعها الآن Magic Leap One، أو Meta 2. خصوصية هذه السماعات هي أنها تفحص سطح الغرفة بالكامل، مما يسمح لك بوضع أي كائن افتراضي. يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي نستهلك بها المحتوى. تخيل تراكبًا قابلًا للتعديل بشكل لا نهائي مرئيًا لأي شخص يرتدي الجهاز. ستكون Apple موجودة أيضًا، مما يثير أكثر من مجرد شائعات حول تطوير نظارات الواقع المعزز لعام 2022. وهذا أيضًا يتماشى مع عمليات الاستحواذ الأخيرة على الشركات المتخصصة من قبل شركة Cupertino.

كما ترون، نحن على أعتاب تحول كبير في استهلاكنا للمحتوى الرقمي.