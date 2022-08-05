تقني يكشف صحة تأثير الصواعق على الهواتف الذكية

نفى الخبير الفني عبدالعزيز الحمادي الاتهامات بأن البرق يجذب الهواتف الذكية ويجذب الناس للحديث على الهواتف المحمولة.

فيديو | الفني عبدالعزيز الحمادي البرق لا يضرب الهواتف الذكية # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/dzR4cj1odz

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 أغسطس 2022

غير صحيح علميا

وقال الحمادي في حديث لقناة الإخبارية، إن الهواتف الذكية لم تثبت علميًا أنها تجتذب البرق، مشيرًا إلى أن البرق دائمًا يضرب القمم والأشياء الطويلة على وجه الأرض، مثل (الأشجار).، الأبراج، الطائرات والجبال).

وأشار إلى أن هناك آلاف الصواعق تضرب الأرض كل ثانية، ونادرًا ما نسمع أن شخصًا تحدث على الهاتف المحمول وأصيب ببرق، فهذا غير صحيح ولم يتم إثباته علميًا.

جيد البرق

شهدت محافظة جدة، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، عروس البحر الأحمر، رعدًا وبرقًا يضيء سماء المحافظة، في مشاهد جذبت المصورين والمشجعين من محافظة جدة لالتقاط مقاطع البرق.

سماء #جدة الآن ⛈ # أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/WZ3XDFjcuZ

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 4 أغسطس 2022

برج الساعة البرق

شهدت سماء الحرم المكي، الليلة الماضية، موجة برق ظهرت بالقرب من برج الساعة، أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة المكرمة.

وثق مقطع فيديو المشهد الرائع الذي أظهر البرق يضرب برج الساعة ويضيء سماء أنقى مناطق البلاد، أثناء هطول الأمطار في مكة. كما عرضت صوراً مذهلة من تصوير محمد الهذلي للبرق الذي أضاء السماء فوق مكة وجعلها كما لو كانت نهاراً.

#المملكة العربية السعودية🇸🇦 لقطات مذهلة من البرق في السماء # مكة_ناو من صورة المبدع محمد الهذلي #ليلة الجمعة # جدة_علان #المدينة المنورة pic.twitter.com/MgyEfHNqBS

– طقس العرب – السعودية (ArabiaWeatherSA) 4 أغسطس 2022