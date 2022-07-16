تقويم التعليم إعلان نتائج اختبار التحصيلي 20 يوليو

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي للفترتين الأولى والثانية يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نتائج اختبارات الأداء الأكاديمي على الورق -للفترة الأولى والثانية- سترسل يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 م عبر رسائل نصية إلى الرقم المسجل”. في ملفك، وسيكون متاحًا في نظام التسجيل يوم الخميس، 21 يوليو 2022. “

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين يسأل خلاله عن نتائج اختبار الأداء.

تعليق تعليمي لوثيقة التخرج من الثانوية العامة

و قبل؛ أعلن عماد الشريف المختص بالشؤون التربوية أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف طباعة وثيقة التخرج من الثانوية في نظام الدورات.

النسخة الإلكترونية للمؤهلات كافية

وأضاف الشريف، عبر حسابه على “تويتر”، أن وزارة التربية والتعليم قررت إيقاف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة في نظام الدورة، ويكفي تسجيل الدرجات إلكترونياً اعتباراً من الأكاديمي الحالي. سنة 1444 هـ.

وقررت الوزارة تسوية النسخة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي ابتداء من العام الجاري، مع إحالة المستفيدين المهتمين إلى خدمة (نتائجي) للحصول على نسخة ورقية.