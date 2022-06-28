تقويم التعليم الأولى في الشرق الأوسط بحصولها على عضوية اتفاقية سيئول

حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على عضوية اتفاقية سيول وهي أول منظمة في الشرق الأوسط تحصل على العضوية وهي اتفاقية بين الجهات المسؤولة لاعتماد أو الاعتراف بشهادات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في التعليم التعليم العالي مع الضوابط التي تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم القائم على النتائج، حيث حصل المركز على عضوية مؤقتة، وهو شرط أساسي للاندماج اللاحق كعضو دائم في الاتفاق.

تهدف العضوية إلى تعزيز القدرات التعليمية، ونقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وتوفير فرص عمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من قبل المركز في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات حول العالم. كما أنه يساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة، وكذلك تحديد أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، مما يحسن مكانة الهيئة كمرجع في اعتماد برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. محليا وعالميا.

عضوية اتفاقية سيول

يكثف الأعضاء جهودهم لتطوير واعتماد أفضل الممارسات، لمساعدة التغيرات السريعة في هذه العلوم في جميع أنحاء العالم، ولضمان الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وفقًا لشروط وأحكام الهيئات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بالمؤهلات. شهادات في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، حيث تركز الاتفاقية على البرامج من جميع الأنواع.

الاعتراف الكامل بالاتحاد العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ممثلة بمركز “اعتماد” حصلت على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة عشر سنوات حتى عام 2032، حيث أن هذا الاتحاد الذي تأسس عام 1972 هو بمثابة منظمة غير حكومية وغير ربحية معنية بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم، كانت الهيئة حريصة على الحصول على هذا الاعتراف كمركز فكري وطني مسؤول عن جودة التعليم العالي في مؤسساتها وبرامجها في المملكة، بما في ذلك الطب. برامج التعليم وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي بنتائج النظام التعليمي السعودي مما يدعم فرص التحاق الشباب السعودي بأفضل الوظائف العالمية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والعالمي. ، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.