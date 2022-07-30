تقويم التعليم تحدد مواعيد اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت هيئة التقويم التربوي، اليوم السبت، في بيان، أن اختبار التعليم العام سيبدأ خلال الربع الرابع من عام 2022.

تاريخ بدء الاختبار

وأضافت الهيئة أن الاختبار المتخصص سيجرى خلال الربع الأول من عام 2023، مع إتاحة التسجيل للاختبارات المذكورة في وقت لاحق.

عناصر التفريق بين الوظائف التدريسية

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضعت أنظمة تساعد على شغل الوظائف التعليمية بنوع من التوازن والعدالة بين الراغبين في العمل.

المعدل التراكمي 20٪

يتم تحديد النسبة المئوية المقابلة للمتوسط ​​التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية على النحو التالي

تحديد تمديد التقييم العام لمتوسط ​​المعدل التراكمي (GPA / e) ويتم ذلك بطرح قيمة الحد الأدنى العام للدرجة (GPA) من قيمة أعلى درجة عامة دنيا مباشرة على السجل الأكاديمي أو نسخة من الدرجات تعتمد معظم المؤسسات التعليمية في العالم على توضيح هذه القيم خلف صفحات نصها أو نصها.

القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسبة في المملكة العربية السعودية هي كالتالي (90 ممتاز، 80 جيد جدا، 70 جيد، 60 مقبول)

اختبار الرخصة المهنية (اختبار الكفاءة) 60٪

الرخصة المهنية تمثل 60٪ أي ما يعادل 60 درجة، وتتوزع على النحو التالي

40 هو الحد الأعلى في اختبار التخصص ويتم حسابه بأخذ نتيجة الاختبار (100) ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (40 درجة) ويتم ذلك بضرب نتيجة الاختبار في (0.4) .

20 هو الحد الأعلى للاختبار الكلي ويتم حسابه بأخذ نتيجة الاختبار (100) ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (20 نقطة) ويتم ذلك بضرب نتيجة الاختبار في (0.2).

أقدمية التخرج 20٪

يتم احتسابها عن كل عام بعد تاريخ التخرج الذي يسجله المتقدم للدرجة الأكاديمية التي يفضلها (نقطتان لكل عام)، وتحسب أقدمية التخرج على النحو التالي