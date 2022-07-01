تقويم التعليم تحصل على عضوية اتفاقية واشنطن لبرامج الهندسة

حصلت هيئة تقييم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للاعتماد والتقييم الأكاديمي، على عضوية اتفاقية واشنطن، وهي اتفاقية بين السلطات المسؤولة عن اعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة في التعليم العالي مع ضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال بمواصفات الدراسات العليا، لتعزيز التعليم القائم على النتائج.

تحسين إمكانيات التعلم

تهدف العضوية إلى تعزيز فرص التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وتوفير فرص عمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة للمركز في المجالات الهندسية في جميع أنحاء العالم، والمساعدة في تحسين وتطوير العلاقات مع وكالات وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. وكذلك توطين الممارسات الدولية بشكل أفضل في مجال اعتماد البرامج الهندسية، مما يحسن من مكانة الهيئة كمرجع في اعتماد البرامج الهندسية في التعليم العالي على المستوى المحلي والعالمي.

يزيد الأعضاء جهودهم لتطوير وتبني أفضل الممارسات في مجال الهندسة، لمساعدة التغييرات السريعة والقائمة في هذه العلوم في جميع أنحاء العالم، وحتى يكون هناك اعتراف متبادل بالمؤهلات، بموجب الشروط والأحكام التي تعمل بين الكائنات الحية. مسؤول عن اعتماد أو الاعتراف بالشهادات الهندسية.

العضوية في اتفاقية سيول

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تقويم التعليم ممثلة بمركز الاعتماد حصلت على عضوية اتفاقية سيول وهي أول منظمة في الشرق الأوسط تحصل على العضوية، وهي اتفاقية بين الجهات المسؤولة عن اعتماد أو الاعتراف بأجهزة الكمبيوتر و شهادات تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي مع ضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم القائم على النتائج، حيث حصل المركز على عضوية مؤقتة، وهو شرط أساسي ليتم دمجه لاحقًا كعضو دائم في الاتفاقية .

كما تلقت لجنة تقويم التعليم اعترافًا كاملاً من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة عشر سنوات حتى عام 2032، حيث أن هذا الاتحاد الذي تأسس في عام 1972، هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح معنية تحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم كانت السلطة حريصة على الحصول على هذا الاعتراف ؛ أن نكون مؤسسة فكرية وطنية مسؤولة عن جودة التعليم العالي في مؤسساته وبرامجه في المملكة، بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في نتائج النظام التعليمي السعودي الذي يدعم فرص للشباب السعودي للانضمام إلى أفضل الوظائف العالمية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي.