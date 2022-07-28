تقويم التعليم توقع اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي لجامعة فهد بن سلطان

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، أمس الأربعاء، 28 ذو الحجة 1444 هـ، الموافق 27 يوليو 2022 م، اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي. جامعة فهد بن سلطان بمبنى الندى بالرياض.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للمركز الوطني للاعتماد والتقويم الأكاديمي “اعتماد” بالهيئة الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشماخ، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان. للشروع في تجديد الاعتماد المؤسسي بعد ست سنوات من الحصول على الاعتماد المؤسسي تنتهي في أبريل 2023 م، حيث تؤكد إجراءات المركز التزام المؤسسات والبرامج الحاصلة على الاعتماد بالشروع في إجراءات تجديد الاعتماد قبل عام واحد من تاريخه. إكمال.

رفع جودة التعليم والتدريب

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والكليات السعودية. المساهمة في رفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب إلى أعلى المستويات الدولية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تتضمن أهدافًا محددة للاعتماد البرنامجي للمملكة. الجامعات. .

وتجدر الإشارة إلى أن عمل الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم به مركز “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب يساهم في رفع جودة المنتجات والإعداد لسوق العمل الذي يعمل على التحسين المستمر بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات المتخصصة. . تحديد وتحديث مخرجات التعلم للمعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس مؤشرات معدلات التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المنتجات.