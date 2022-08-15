تقويم التعليم والتدريب تحدث إجراءات إصدار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية لوظائف التدريس.

تسهيل عملية الترخيص

يأتي ذلك من أجل تسهيل إجراءات إصدار الترخيص بإلغاء شرط عند طلب إصدار الترخيص، وهو أنه يجب ألا يمر أكثر من سنة تقويمية منذ الإعلان عن نتيجة آخر اختبار (اختبار التعليم العام أو الاختبار التخصصي) بالإضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة التي تضمن أن مدة صلاحية الترخيص المهني من تاريخ إصداره أو تحديثه أو تجديده.

انتهاء فترة الترخيص

يتم تحديد تاريخ انتهاء فترة صلاحية الترخيص من خلال ثلاث حالات، الأولى هي إذا صدر الترخيص خلال سنة تقويمية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار، ثم تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات من تاريخ إصداره. والثاني هو إذا صدر الترخيص بعد نهاية سنة ميلادية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار تنتهي مدة صلاحيته بخمس سنوات من تاريخ انتهاء ذلك العام، وثالثًا في حالة التجديد أو الترقية. من الرخصة تنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

يؤكد تحديث ضوابط الترخيص المهني لوظائف التدريس أنه يسهل إجراءات الحصول على الترخيص المهني مقارنة بالضوابط السابقة.