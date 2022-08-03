تقويم الزعاق مدن الوسطى لعام 1444 ، قد أثار اهتمام الجميع من الأشخاص عند سماع التقويم الخاص بالتقويم الزعاق ، مما دفه بالكثير من الأشخاص ممن يسكنون داخل المملكة العربية السعودية الى التعرف على ما هو تقويم الزعاق مدن الوسطى لعام 1444 ، وهو التقويم المرتبط بالمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤه بواسطة عالم الفلك د. خالد صالح الزعاق ، تابعوا معنا .

من هو خالد الزعاق

هو خالد بن صالح الزقاق طبيب وباحث فلكي من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1391 هـ الموافق 1971 م. يعتبر من أهم العاملين في مجال مراقبة الطقس في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة بريدة، وعرف منذ صغره باهتمامه بكل ما يتعلق بعلم الفلك والظواهر الكونية والفلكية مثل البرق والرعد ما جعله من أهم علماء الفلك. مع جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

تقويم الزقاق المدن المركزية لعام 1444

إنشاء الزقاق في المدن المركزية لعام 1444 هـ هو تقويم يتبع مدن المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية. يُطبع تقويم الزقاق بشكل دوري كل عام بأشكال مختلفة، ويباع في المنطقة الوسطى، حيث يعمل خالد الزقاق على إصدار التقويم السنوي ليشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، سعر تقويم الزقاق بالمنطقة الوسطى لعام 1444 هـ 10.36 ريال سعودي.

مواقف خالد الزقا صاحب تقويم الزقا

يعتبر الباحث خالد الزقاق صاحب تقويم الزقاق من الشخصيات المتميزة التي تقلدت في حياته العديد من المناصب المرموقة والاحترام. تولى العديد من المهام والمسؤوليات الهامة المتعلقة بمجال علم الفلك.

مهندس في شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عام 1993.

مهندس علوم 1998.

المشرف على مرصد بريدة الفلكي بمجمع الأمير سلطان آل سعود.

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

عضو الجمعية العربية لمتابعة الهلال الإسلامي.

عضو جمعية الفلك الاردنية.

عضو مشروع مراقبة الهلال الاسلامي

رئيس مرصد الزقاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية.

المؤهلات العلمية لخالد الزقاق

يعتبر الباحث خالد الزقاق من الشخصيات المتميزة في عالم الفلك، وله العديد من الإنجازات المتميزة لما له من إمكانيات ومؤهلات مكنته من تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، أبرزها إعداد الزقاق. التقويم في وسط مدن المملكة العربية السعودية. فيما يلي نستعرض أهم هذه المؤهلات التي ساعدها خالد الزقاق في تحقيق هذه الشهرة الواسعة

حاصل على بكالوريوس الشريعة والأصول الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

حاصل على إجازة جامعية في هندسة الإلكترونيات الصناعية.

حاصل على إجازة فلكية من رائد علم الفلك في الخليج العربي الدكتور صالح العجيري.

حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الفلكية من الجامعة الأمريكية.

تعلم الشريعة على يد الشيخ صالح البلاحي ثم حفظ مذهب الواسطية. كان طالباً على يد الشيخ الحسين، كما حفظ المرام والرحبية على يد الشيخ عبد الله الزقاق.

أهم كتب الباحث خالد الزقا

قدم خالد الزقاق للمكتبة الوطنية العديد من الكتب المتخصصة في علم الفلك، وهو مجال اهتم به كثيرا منذ بداية حياته. وفيما يلي أهم هذه الكتب

تقويم الزقاق هو تقويم يصدر سنويًا من جزأين تقويم لمدن المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية. تقويم يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية دون استثناء.

المعجم الفهرسي لنخيل القصيم تحت الطبع.

كتاب دروس علم الفلك للمبتدئين تحت الطبع.

كتاب مشكلة الهلال تحت الطبع.

خريطة ألمع النجوم في السماء في كتاب القصيم تحت الطبع.

عائلة الزقاق ماذا سيعودون

تنتمي عائلة زقاق إلى قبيلة عنزة التي تقطن مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية. لقد شكلوا جزءًا مهمًا من تاريخ العائلة، خاصة وأنهم طلاب في البحث والعلوم. تعود نشأة الأسرة إلى أكثر من مائتي عام، وتتميز الأسرة بالالتزام الديني وحبهم لفعل الخير وخدمة الناس.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تقويم الزعاق مدن الوسطى لعام 1444 ، و عائلة الزقاق ماذا سيعودون ، و أهم كتب الباحث خالد الزقاق ، و المؤهلات العلمية لخالد الزقاق ، تقويم الزقاق المدن المركزية لعام .