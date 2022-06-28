تقييد النفط الروسي ودعم الأمن الغذائي.. أبرز توقعات بيان “السبع” الختامي

وكشف مسؤولون عَنّْ أبرز التوصيات التي سيتم الإعلان عَنّْها اليوم فِيْ البيان الختامي لمجموعة السبع والتي تضمنت تقييد أسعار النفط الروسي ودعم الأمن الغذائي.

وقال مسؤولون فِيْ مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إن قادة المجموعة اتفقوا على مناقشة وضع سقف لأسعار واردات النفط والغاز الروسي، فِيْ محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا.

وفقًا للمسؤولين، ينص بند من البيان الختامي المقترح للمجموعة على أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مع الشركاء الدوليين طرق تقييد أسعار الطاقة، بما فِيْ ذلك دراسة جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد.

قال مسؤولون إن هذا يتعلق بكل من النفط والغاز.

كَمْا أعلن مسؤول كبير فِيْ البيت الأبيض أن اجتماع قادة مجموعة السبع فِيْ قمة فِيْ ألمانيا سيطلقون العمل الهادف إلَّى وضع آلية لوضع سقف للنفط الروسي بهدف ضرب مصدر مهم لإيرادات موسكو.

وقال هذا المسؤول قبل ساعات من اختتام القمة إن مجموعة السبع “ستطلب من الوزراء العمل بشكل عاجل لوضع سقف لأسعار النفط، بالتشاور مع الدول الأخرى والقطاع الخاص، بهدف وضع مثل هذا السقف. “

وكانت مجموعة السبع تناقش وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية عالميا لمنع موسكو من الاستفادة من حربها فِيْ أوكرانيا التي تسببت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار النفط والغاز.

وقفزت عائدات صادرات النفط الروسية فِيْ مايو الماضي رغم انخفاض حجم صادراتها نتيجة العقوبات الغربية.

كانت الولايات المتحدة أول من دعا إلَّى آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها الدول الأخرى مقابل النفط الروسي.

الفكرة هِيْ ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بسقف أعلى لسعر النفط الروسي، لذلك إذا أرادت شركة شحن أو تصدير الحصول على هذه الخدمات، فعليها أن تلتزم ببيع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.

الغاز الروسي .. ورقة للضغط أو التفاوض!

سعت إيطاليا، التي يعتمد اقتصادها على الطاقة الروسية، إلَّى توسيع هذا الإجراء ليشمل سعر الغاز أيضًا.

حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي من ضرورة تعديل أسعار الطاقة لاحتواء التضخم.

وقال إن الاعتراض الرئيسي لزملائه الأوروبيين على تقييد أسعار الغاز كان بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلَّى قيام روسيا بتخفِيْض إمدادات الغاز بشكل أكبر.

قالت فرنسا إنه يجب توسيع آلية تقييد الأسعار إلَّى ما بعد المنتجات الروسية من أجل زيادة خفض الأسعار، بما فِيْ ذلك دول مجموعة السبع التي تبحث عَنّْ مصادر للطاقة من دول أخرى.

5 مليارات دولار للأمن الغذائي

قال مسؤول أمريكي إن قادة مجموعة الدول السبع سيتعهدون بمبلغ يقدر بخمسة مليارات دولار للمساعدة فِيْ حل مشاكل الإمدادات الغذائية فِيْ العالم، وأبرزها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، التي تعد موردا رئيسيا للمنتجات الزراعية.

وقال المصدر للصحفِيْين “مجموعة السبع ستلتزم بما يصل إلَّى خمسة مليارات دولار للتعامل مع الأمن الغذائي العالمي أكثر من نصفها سيأتي من الولايات المتحدة.”

يدين الممارسات التجارية الصينية

أكد مسؤول أمريكي كبير أن قادة مجموعة الدول السبع سيدينون ممارسات الصين التجارية الدولية “المشوهة” فِيْ بيان قمتهم الختامي يوم الثلاثاء، حسبما وصفته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر للصحفِيْين “ستشهدون إصدار القادة لبيان جماعي، وهُو أمر غير مسبوق فِيْ سياق مجموعة السبع، يعترفون فِيْه بالضرر الناجم عَنّْ التوجيهات الصناعية الصينية التي تشوه السوق”.

وأضاف “سيتعهد القادة بالعمل معا لتطوير نهج منسق … لضمان ظروف المنافسة العادلة للشركات والعمال”.