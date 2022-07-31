تكات واسرار كيكة التريليتشا بالطريقة التركية الاصليه و تحضيرها فى عشر دقايق بس

كعكة التريليشا أو كعكة الحَلْيب كَمْا يسميها البعض، من ألذ أنواع الكيك البارد التي يحبها الكثير من الناس، ولهذا سنتعرف على أفضل وأسهل طريقة لتحضير الكيك فِيْ المنزل بطعم لذيذ ورائع.

مكونات كعكة تريليتشا

مقادير الكيك

3 بيضات كبيرة

ثلثي كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب دقيق أبيض لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

قليل من الملح

كعكة الجليد

2 كوب حَلْيب

1 ملعقة سكر

طلاء الحَلْوى

3/4 كوب سكر

ملعقة ونصف من الزبدة

1 كوب كريمة سائلة

طبقة كريم

كوب كريمة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا.

كيفِيْة صنع كعكة التريليشا

الخطوة الأولى

أولاً، حضري طبقة الكيك، امزجي المكونات الجافة (كوب واحد من الدقيق متعدد الأغراض، ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز، ورشة ملح).

امزج جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا.

ضعي 3 بيضات فِيْ وعاء عميق واخفقيهم جيدًا بالخلاط الكهربائي حتى تلاحظي تغير لون البيض.

ثم نضيف السكر تدريجيًا ونستمر فِيْ الخفق، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثم تضاف المكونات الجافة تدريجيًا، ثم تخلط المكونات لفترة قصيرة حتى تصبح متجانسة.

نأخذ مقلاة مقاس 21 وندهنها بملعقة كبيرة من السمن ثم تضاف المكونات المذكورة أعلاه.

ضعي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وضعي الكيك بالداخل لمدة نصف ساعة.

الخطوة الثانية

نترك الكيك لمدة ربع ساعة حتى يبرد، ثم سقي الكيك.

نضع التيمبرا بالحَلْيب المحَلْى على الكيك، ثم نغطيها جيداً حتى تمتصها.

الخطوة الثالثة

ضعي قدرًا على نار متوسطة، ثم أضيفِيْ نصف كوب من السكر الأبيض.

اتركي السكر على النار حتى يكتسب لون الكراميل الغامق.

ثم نضيف ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة ونخلط جيداً حتى تذوب الزبدة تماماً.

أضيفِيْ كوبًا من الكريمة السائلة واخلطي جميع المكونات حتى تكتسب قوامًا كثيفًا.

دع خليط الكراميل يبرد.

الخطوة الرابعة

ضعي كوب كريمة ثقيلة فِيْ وعاء واخلطيه بخلاط كهربائي حتى يكتسب قوام كثيف.

ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من مسحوق السكر وملعقة كبيرة من الفانيليا، واستمري فِيْ الخفق حتى يكتسب قوامًا متماسكًا.

الخطوة الأخيرة

وزعي طبقة الكريمة على الكيك بالتساوي، ثم وزعي طبقة الكراميل عليها (يمكنك تزيينها بأي طريقة تريد).