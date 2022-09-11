تكافل وكرامة.. صرف الدعم النقدي للمستفِيْدين الخميس المقبل

تبدأ الحكومة المصرية فِيْ صرف دعم نقدي لـ 5 ملايين أسرة مستحقة لبرنامج التكافل والكرامة الخميس المقبل.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي فِيْ مصر صرف الدعم النقدي للتكافل والكرامة فِيْ 15 سبتمبر، حسب جدول الصرف المعتمد.

وأوضحت وزارة التضامن أنه يتم صرف الدعم النقدي للتكافل والكرامة فِيْ الخامس عشر من كل شهر، ولشهر سبتمبر الخميس المقبل.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات حكومية بإضافة مليون أسرة جديدة بين المستفِيْدين من برنامج التكافل والكرامة، فِيْ إطار حزمة الإجراءات المعتمدة للحماية الاجتماعية فِيْ مواجهة التحديات الاقتصادية ورفع العبء عَنّْ المواطنين. فِيْ مصر.

يصل حجم التمويل لبرنامج التكافل والكرامة إلَّى 25 مليار جنيه بدلاً من 19 مليار جنيه خلال عام 2022، خاصة مع الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

قررت الحكومة المصرية زيادة عدد الأسر المستفِيْدة من برنامج التكافل والكرامة إلَّى 450 ألف أسرة، ورفع تمويل البرنامج إلَّى 22 مليار جنيه فِيْ أبريل الماضي، حتى وصل بعد إضافة مستفِيْدين جدد، لتصل تكلفة برنامج التكافل والكرامة. إلَّى 25 مليار جنيه.

وفِيْ السياق ذاته، توزع وزارة التضامن الاجتماعي 250 ألف بطاقة تموينية على المستفِيْدين الجدد من برنامج التكافل والكرامة، من البطاقات الذكية عبر شركات التوزيع للتسهِيْل على المواطنين، وتنفِيْذ عمليات التوصيل للمنازل، وستكَمْل وزارة التضامن توزيع البطاقات الذكية هذا الشهر كَمْيزة على نحو 500 ألف عائلة جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويا.

كَيْفَ يتم التسجيل فِيْ برنامج التكافل والكرامة 2022

يبحث الكثير من المواطنين فِيْ مصر عَنّْ طريقة التسجيل فِيْ برنامج التكافل والكرامة 2022، وما قيمة معاش التكافل والكرامة على محرك البحث العالمي “جوجل”.

وكجزء من خدماتها، توفر بوابة العرب اليوم الإخبارية طرق التسجيل فِيْ برنامج التكافل والكرامة وكافة تفاصيل معاش التكافل والكرامة.

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن التقديم لبرنامج التضامن والكرامة يتم من خلال عدة خطوات رئيسية

خطوات التسجيل فِيْ تكافل وكرامة 2022

يتوجه المواطن إلَّى وحدة الشؤون الاجتماعية الخاصة به للتسجيل فِيْ برنامج التكافل والكرامة.

ما هِيْ المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ تكافل وكرامة

نسخة من بطاقة الهُوية الوطنية سارية المفعول وعلى العَنّْوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر

نسخة من شهادة الزواج أو الطلاق

نسخة من البطاقة التموينية الآلية مع اسم مكتب التموين

نسخة من شهادة الميلاد للأطفال دون سن 18 عامًا

الالتحاق بالمدارس لجميع الأطفال من سن 6 إلَّى 18 عامًا

إثبات تسجيل الأطفال المقيدين بالجامعات

فِيْ حالة الإعاقة أو المرض يتم تقديم رمز الكشف عَنّْ الإعاقة من قبل اللجان الطبية

يتم تقديم نسخة من شهادة السجن فِيْ الحالات التي يكون فِيْها الأب أو الأم مسجونا

ما هِيْ قيمة معاش التكافل والكرامة 2022

أفادت وزارة التضامن أن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 كالتالي