تكثيف الحواجب إليك طرق تكثيف الحواجب

تكثيف الحاجب يحتاج شعر الحاجب مثله مثل الشعر العادي إلى زيوت ومواد لزيادة نموه ومنع تساقطه، لذلك يمكنك استخدام خلطات الشعر الطبيعي للحواجب بنفس الطريقة ولسبب وجيه.مرة أو مرتين في اليوم، ويمكنك تقليم الحاجبين مرة في الشهر لتقوية الشعر وزيادة نموه، وفي هذا المقال سنتعرف على الخلطات المستخدمة لتكثيف الحواجب.

تكثيف الحاجب طرق لتكثيف الحواجب

صفار البيض يحتوي صفار البيض على مجموعة من الفيتامينات التي تحفز نمو الشعر، لذلك يمكنك خفق صفار البيض جيدًا ثم وضعه على الحاجبين باستخدام كرة قطنية، اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا بالماء والصابون. لإزالة رائحة البيض.

زيت الزيتون يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت المستخدمة في تكثيف الحواجب لأنه يحفز سرعة نمو الشعر، لذلك ضعي القليل من زيت الزيتون على الحاجبين.

زيت الجرجير زيت الجرجير من الزيوت التي تحفز نمو الشعر وتغذي بصيلات الشعر بشكل مباشر، وهو متوفر في الصيدليات أو مصانع العطور.

زيت الخروع يمكنك وضع زيت الخروع على الحاجبين باستخدام فرشاة أو كرة قطنية مرتين في اليوم لنتائج سريعة.

زيت جوز الهند زيت جوز الهند من الزيوت التي تحفز نمو شعر الحاجب يمكنك استخدامه بمفرده او مزجه بزيت الخروع ثم دهنه يوميا على حاجبيك.حاجبين للحصول على نتائج سريعة.

الحلبة تُطحن ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة على الآلة الكهربائية مع قطرات من الماء للحصول على عجينة خفيفة، ثم توضع على الحاجبين مرة في اليوم مع تدليك خفيف لزيادة التأثير.

عصير البصل قطعي بصلة صغيرة وضعيها في الخلاط الكهربائي مع ملعقتين من الماء للحصول على عصير البصل، وضعيه على الحاجبين بتدليك دائري للوصول إلى الجلد تحت الحاجبين، وسترى نتائج سريعة في بضعة أيام.

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