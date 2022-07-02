تكدس مطار الملك خالد يعيد للأذهان أزمة مطار جدة وتساؤلات عن نتائج لجنة التحقيق

كانت مشاهد الاكتظاظ في مطار الملك خالد بالرياض تذكرنا بأزمة مطار جدة قبل أشهر، وتساؤلات حول لجنة التحقيق التي لم تنشر نتائجها حتى اليوم.

مربى # الملك_خالد_المطار الرياض تعيد إلى الأذهان أزمة مطار جدة منذ شهور وتساؤلات حول لجنة التحقيق التي لم تعلن نتائجها حتى اليوم!# مواسم_من_سلسلة_الكدساتتضمين التغريدة pic.twitter.com/egein9DzzV

– السعودية (Arabiya_KSA) 2 يوليو 2022

ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى، أظهرت مقاطع فيديو حشودًا في ممرات المطار مع استياء من المنظمة، مما أدى إلى تأجيل وتأجيل عدة رحلات، بحسب قناة العربية.

أسئلة حول نتائج لجنة التحقيق

وقال المطار في تغريدة عبر موقع “تويتر” إنه لم يتم إلغاء أي رحلة وأنه خدم 87 ألف راكب بالتزامن مع بداية موسم الصيف.

أزمة مطار الرياض، التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، تذكرنا بأزمة مطار الملك عبد العزيز في جدة منذ أشهر، حيث أصدر وزير النقل حينها قرارًا بإجراء تحقيق في أسباب هذه الأزمة وإثارة هذه الأزمة خلال 5 أيام. ولكن حتى الآن لم يصدر أي اتصال بشأن نتائج اللجنة المذكورة.