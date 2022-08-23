تكريم أخصائيتين أنقذتا حياة عائلة في النعيرية

كرمت ادارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية احد مكونات التجمع الصحي الاول بالمنطقة الشرقية اخصائية التخدير نعيمة رشيدان وممرضة العناية المركزة الاختصاصية مريم الهاجري لموقفهم البطولي الذي ساهم بعد فضل الله. لإنقاذ حياة أسرة تعرضت لحادث سير على طريق النعيرية – الدمام.

الخدمات الطبية بعد ساعات

وأشاد حمد القحطاني مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية الصحي بهذا العمل النبيل والدور البطولي الذي يعتبر شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي لما له من أثر جيد وإسهام في إنقاذ أرواح المصابين. . وتزويدهم بالخدمات الطبية اللازمة خارج أوقات عملهم.

من جهتهما، شكر المختصان إدارة المستشفى على حماسهم وشرفهم ودعمهم المستمر، موضحين أن هذا التكريم شرف كبير وميدالية تحفزهم على بذل المزيد لخدمة الوطن والمواطن.