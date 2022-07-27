تكليف عدد من المساعدين والتوسع في إنشاء الوكالات المتخصصة بـ شؤون الحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن القرارات الإدارية المتوقعة في أكبر هيكل إداري تشهده الرئاسة على الإطلاق ستشمل تخصيص عدد من المساعدين والتوسع في إنشاء المزيد من التخصصات. وكالات.

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة تعمل على الارتقاء بالجودة والإبداع وتحفيز مهارات الشباب في خدمة الحرمين الشريفين وفق التطلعات الكريمة لقادة الحكماء أنصرهم الله بتحقيق التخصص والعطاء. الاستثمار في المؤهلات والقدرات التي تكثر في بلادنا وفقكم الله.

وأوضح أن إعادة الهيكلة الجديدة ستشمل إنشاء خدمات أكثر تطوراً والمزيد من الفرص لتمكين أصحاب الكفاءة والقدرة، بهدف تحسين خدمة الحرمين الشريفين وحجاجهم وخلق بيئة من الإيمان الخاضع للحجاج. .. .

لتحسين الجودة والإبداع في الهيكل الجديد

وقال إن الهيكل الإداري الجديد يهدف إلى التحرك نحو تحقيق أهداف الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، حيث يحظى نظام الخدمة في الحرمين الشريفين بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة التي أيدها الله. لكم خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار “.

واختتم السديس بالدعوة إلى ربنا عز وجل أن يخلد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ثياب الصحة والعافية، وأن يتوج كل الجهود بالنجاح والتوفيق. .