تكهنات حول عودة آيتن عامر ومحمد عز العرب.. مقطع فِيْديو يثير الجدل

ما زالت أخبار انفصال وعودة النجوم لشركائهم من أهم الأخبار لمتابعيهم وجمهُورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فِيْ الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء عَنّْ عودة الممثلة المصرية آيتن عامر مع الفنان السينمائي السابق محمد عز العرب، بعد انفصالهما قبل أشهر قليلة.

تعيد آيتن متابعة حساب زوجها.

قال رواد وسائل التواصل الاجتماعي إن آيت أعادت مؤخرًا متابعة حساب زوجها عبر Instagram، بعد أن ألغت متابعته عَنّْدما أعلن انفصالهما.

بدوره، أعاد زوجها، محمد عز العرب، متابعة حساب زوجته على إنستجرام، ما قد يشير إلَّى صحة خبر عودته.

تعليق مثير للجدل

كَمْا لاحظ المتابعون أن آيتن أعاد نشر مقطع فِيْديو عبر خاصية الأستوري على إنستجرام، لمشهد من مسلسله “مكتوب عليا” من تجميع الفنان المصري أكرم حسني، حيث علق “ماذا لو عاد “عفوًا، والله لو عاد إلَّى الحج ليطوف بقلبي لما أغفر له”.

ويظهر آيتن فِيْ المشهد واقفاً أمام حسني الذي يعتذر له قائلاً “سامحني يا رقية، ستحتقرني يا أم الأولاد”، فِيْجيب “أنت أيضاً تشتمني، نعم. جينجل، أقسم بالله، اللهم عز وجل “واصل فِيْ حالة من الرهبة. حسني” بعد كل ما فعلته من أجلك “، أيتن” إنهم يسخرون مني، أنا أعلم “.

قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن تعليق آيتن يشير إلَّى أنها ترفض العودة مع زوجها السابق، فِيْما أشار آخرون إلَّى أن الفنانة المصرية تحب الفكاهة وكان من الممكن أن يقصد عكس ما تم نشره.

انفصال آيتن عامر ومحمد عز العرب

أثار خبر انفصال الممثلة المصرية عَنّْ زوجها ضجة فِيْ الأوساط الفنية، بعد زواج ناجح استمر 7 سنوات، فِيْما أكدت مصادر مقربة من الطرفِيْن، أن الانفصال جاء على أساس وجود خلافات بين الأقارب بينهم. .

يذكر أن آيتن عامر ومحمد عز العرب اتفقا على الانفصال حيث يعيش كلاهما الآن فِيْ منزل منفصل، وأن الفنانة هِيْ التي طلبت الانفصال.

أدى قلق الطرفِيْن فِيْ عملها إلَّى إنهاء الأمر رسميًا مع المفوض، حيث تستعد الممثلة المصرية لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “الأنبار 6″، وستنتقل إلَّى أكثر من مكان لتصويره. مشاهده فِيْما ينشغل محمد عز العرب بتصوير أحد أفلامه فِيْ تركيا.