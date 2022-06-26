تلاوات بديعة للشيخ محمود خليل القارئ

وزع العديد من متابعي تويتر مقاطع فيديو توثق تلاوات جميلة ومتواضعة بصوت الشيخ محمود خليل المقرئ وإمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي السابق رحمه الله.

تلاوة حجازية جميلة للشيخ # محمود_خليل_قارئ إمام المسجدين وإمام المسجد النبوي السابق.

رحمه الله، وأغفر له، وأعطاه جنات الجنة. pic.twitter.com/EVfC5iq1X6

– ذاكرة الماضي الجميل (ksaoldphoto) 25 يونيو 2022

تلاوات نادرة

ومن المقاطع المتداولة، مقطع فيديو نشره بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، علق عليه قائلاً “رحم الله الشيخ محمود خليل إمام المسجدين والمسجد النبوي. المسؤول .. أصدق التعازي وأهله وأقاربه “.

ونشر بلسان الحربي مقطع فيديو لجنازة الشيخ الراحل وعلق عليها قائلا “مع غروب الشمس يوم السبت استدعت مدينة الرسول أحد أعظمها وقرائها الشيخ محمود خليل إمامها المعين. المسجد النبوي.

مع غروب الشمس يوم السبت، استدعت مدينة الرسول أحد أعظم شخصياتها وقرائها الشيخ محمود خليل قاري إمام المسجد النبوي، الذي كلف بجنازة شهيرة ومقدسة، وحضر الجنازة حشد كبير.

آثار أقدامهم وبيوتهم ينوحونهم، والصالحون أيضًا، السماء يبكي

# محمود_خليل_قارئ pic.twitter.com/DtSlXlJU2Q

– السيد بيلسان الحربي (@ t_3r0) 25 يونيو 2022

رثاء الشيخ محمود خليل المقرئ

ونعى وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قائلا تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل المقرئ وإمام مسجد القبلتين وصاحب الرسول. . المسجد يرحمه الله ويغفر له وجزاؤه كل خير على ما فعله. لنلهم الجميع بالصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون ”.

كما نعى الشيخ عايض القرني الفقيد قائلاً نسأل الله باسمه الأعظم والأشرف أن يغفر لفضيلة الشيخ محمود خليل إمام مسجد القبلتين ومسجد النبي المعين أن الله تعالى. رحمه الله، ولنسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مسكنه، والله يوفق أهله وأهله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.