تلاوة خاشعة من الشيخ ماهر المعيقلي لسورتي التين وقريش

نشرت وكالة شؤون الأئمة والميسرين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقطع فيديو لتلاوة متواضعة للشيخ الدكتور ماهر المعيقلي لصلاة المغرب اليوم الجمعة 2 ذي الحجة. 1444 هـ.

ومن مقاصد سورتين التين وقريش شكر الله للإنسان على استقامة طبيعته وشخصيته، وكمال الرسالة النهائية، وإعلان نعمة الله على قريش وحق الله فيها.

تلاوة فضيلة الشيخ د. # ماهر المعيقلي من صلاة المغرب 2 ذو الحجة 1444 هـ. pic.twitter.com/KeqdjfbGmS

– امور الائمة والمؤذنين (Emam_moathen) 1 يوليو 2022

تلاوة الشيخ ماهر المعيقلي

تناول تلاوة الشيخ ماهر المعيقلي لسورتى التين وقريش شكر الله للإنسان على بره في طبيعته وخلقه، وكمال الرسالة النهائية، وإعلان نعمة الله عليه. الله لهم حق.

تدفق الرحمن للضيوف

توافد الحجاج على بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، بينما تسعى المملكة بكل جهودها وبطاقة مؤسساتها لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج، وذلك لتسهيل أداء مناسكهم، وتهيئة مناسكهم. الأماكن المقدسة بأحدث التقنيات والمعدات، من أجل أداء المناسك دون مشقة أو تعب، بما في ذلك أكثر من 500000 متر مربع ستكون موضع تطوير في منطقة منى، فيما يتعلق بالخيام التي تم تطويرها خلال موسم الحج 1444 من هذا العام .

خيام فروي الألغام

وتم تجهيز الخيام بمنطقة منى، باعتبارها وحدات سكنية متكاملة، حيث سيستفيد منها الحجاج خلال هذا العام، بما في ذلك أنظمة التكييف ذات التقنية العالية والمتطورة، وكل ما يلبي احتياجات الحجاج. تكون متاحة في هذه الوحدة السكنية.