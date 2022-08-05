تلبية نداء عاشق النصر عَنّْ تاليسكا.. وجارسيا يطلب هذا الأمر العاجل!

الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي نقل لجمهُور النصر بعض الأخبار السارة عَنّْ البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي يعمل مع منظمة World Mission فِيْ إسبانيا.

تأخر تاليسكا عَنّْ الانضمام إلَّى معسكر النصر بسبب ظروف عائلية، حيث فرضت الإدارة العالمية غرامات مالية على اللاعب لتأخره لمدة أسبوع تقريبًا.

بدأ معسكر النصر فِيْ إسبانيا بدون البرازيلي، بتوجيه من المدرب الفرنسي، رودي جارسيا، حيث لعب الفريق أول مباراة ودية أمام لاس بالماس وانتهت بتعادل إيجابي بهدفِيْن لكل فريق، بعد فوزه بالعالم. ريال سرقسطة بهدفِيْن لواحد.

وعلق الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، على رغبة أحد محبي النصر الذي قال “السيد جارسيا انضم إلَّى تاليسكا اليوم، وقرار المشاركة فِيْ يدي المدرب … يمكننا رؤيته، ليكون بمثابة أخبار جيدة لمحبي كأس العالم عَنّْدما يرون نجمهم البرازيلي الموهُوب يدافع عَنّْ القميص الأصفر ضد ملقة.

ومن المقرر أن يخوض فريق النصر مباراة ودية أمام ملقة الإسبانية، مساء الجمعة، فِيْ إطار الاستعدادات الدولية للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، أشار الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إلَّى رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا فِيْ خوض مباراة ودية إضافِيْة فِيْ المركز.