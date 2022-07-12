تلميح بـ”إيقاف حمد الله”.. ماذا يحدث فِيْ شكوى النصر ضد الاتحاد

كان الإعلامي عبد العزيز المريسل، قد لمح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الثلاثاء، إلَّى توقيف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ إطار شكوى نادي النصر ضد الاتحاد.

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اشتكى النصر الاتحاد للجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية عُرفت فِيْ وسائل الإعلام بـ “التسجيلات الصوتية”، زاعمًا أن مجلس إدارة الرئيس أنمار الهِيْلي أدى إلَّى إجراء مفاوضات غير قانونية مع الحمد الله. من خلال الرئيس التنفِيْذي حميد البلعاوي.

وإلغاء الانتصار، وقع عبد الرزاق حمدالله، فِيْ نوفمبر 2022، قبل أن يغادر المهاجم المغربي إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022.

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وأشار المنفذ الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى إمكانية “تعليق” عبد الرزاق حمدالله من المشاركة مع الاتحاد، لفترة طويلة، موضحا أنه لن يتمكن من ذلك. العب كرة القدم. فِيْ المملكة مرة أخرى.

وكتب المراسل أردت أن ألتقي عبد الرزاق حمدالله فِيْ مكة أثناء أداء فريضة الحج، لتبادل الأحاديث والذكريات، خاصة وأن آخر مباراة له كانت مباراة الباطن التي أقيمت فِيْ نهاية الدوري السعودي الماضي. . وبالتحديد يوم 27 يونيو الماضي حيث سيتغيب لفترة طويلة وربما لا. ارجع للعب “.

وحتى الآن لم تصدر لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم أي قرار بشأن قضية حمدالله والنصر والاتحاد.