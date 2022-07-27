تمارين تقوية عضلة القلب ،ان تمرين عضلة القلب الذي يكون مدته 10 دقائق ضمن نشاط الرياضات الهوائية الذي يستغرق 150 دقيقة التي ينصح بها الطبيب به كل أسبوع علما سنتكلم حول النشاط البدني كعامل حماية من النوبة القلبية قبل البدء قم بالإحماء من خلال ممارسة تمرين الإحماء لمدة 6 دقائق وبعد ممارسة نشاطك الرياضي المطلوب، فقم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق إذا كان لديك حبل القفز فقم باستخدامه.

أهم تمارين تقوية القلب

القلب عضلة يمكن تقويتها أو ضعفها بمرور الوقت بسبب عدم الاهتمام بممارسة الرياضة لتقوية هذه العضلة.

تعتبر الرياضة والنظام الغذائي السليم من أهم العوامل التي تساعد في تقوية عضلة القلب وحمايتها.

تمارين الأيروبيك

تعتبر التمارين الهوائية أو تمارين القلب من أهم التمارين التي تعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم، وهذا يساعد في تطبيع ضغط الدم، كما يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب.

تساعد هذه التمارين في تقوية عضلة القلب. من بين هذه التمارين الهوائية التي يمكن ممارستها بسهولة

الجري، والمشي السريع، وركوب الخيل، والسباحة، ونط الحبل، والتنس.

يفضل ممارسة هذه التمارين بمعدل نصف ساعة في اليوم وممارستها بشكل مستمر ويومي على مدار الأسبوع.

تمارين صعود الدرج

يساعد تمرين صعود الدرج ونزوله في تقوية عضلة القلب، لأنه يساعد في زيادة القدرة على عمل القلب والرئتين.

هذا يزيد من نسبة الأكسجين الذي يصل إلى عضلة القلب ويساعد في تقويتها وبقية عضلات الجسم أيضًا، وهذا التمرين يقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية.

تمارين المقاومة

تمارين المقاومة هي تمارين خاصة بمنطقة معينة من الجسم ولا تؤثر على أي مكان أو جزء آخر من الجسم.

وهي تختلف عن التمارين الأخرى، لأنها ليست تمارين عامة، لذلك إذا كان لديك بعض الدهون في مكان معين في جسمك، فيمكن استخدام هذه التمارين للتخلص من هذه الدهون الخاصة بتلك المنطقة فقط.

يعتبر هذا التمرين من أهم التمارين لتقوية عضلات القلب لأنه يعمل على تنزيل الدهون من أجزاء مختلفة من الجسم، وهذا يؤدي إلى خفض نسبة الكوليسترول، مما يساعد في تقوية عضلات القلب.

وأيضًا التدرب عليه لفقدان منطقة البطن، حيث يساعد في شد عضلة البطن وخفض الدهون الموجودة فيها، وهذه العضلة مسئولة عن تقوية عضلة القلب أيضًا.

يوصى بممارسة هذه التمارين بشكل مستمر مرتين في الأسبوع وليس بشكل متتالي لتحقيق أفضل النتائج.

هذه التمارين هي

تحميل الأوزان الحرة

تمرين الدمبلز

أيضا القيام بتمارين الضغط

تمرين القرفصاء

أيضا تمرين بلانك.

تمارين الإطالة

تمارين الإطالة بالرغم من أنها تمارين لا تؤثر على عضلة القلب بشكل مباشر إلا أنها تساعده على القيام ببعض التمارين الأخرى مثل التمارين الهوائية وتمارين المقاومة بكل سهولة ولياقة.

هذه التمارين التي تقوي عضلة القلب هي تمارين تحفز على القيام بتمارين لتقوية عضلة القلب.

هذه التمارين هي

اليوجا

تاي تشي

فوائد تمارين القلب

تمارين القلب لها فوائد عديدة منها ما يلي

تمارين تقوية القلب تقوي عضلة القلب وتعمل أيضًا على تقوية القلب وكذلك الأوعية الدموية.

تحفز تمارين القلب والأوعية الدموية الدورة الدموية المناسبة في الجسم.

ومن أهم فوائده أيضًا التحكم في القلب وضبط التنفس في الجسم وتنشيط الطاقة في الجسم.

يساعد في تقوية قدرة التحمل لدى الأفراد.

تعمل هذه التمارين على تقوية عضلات الجسم، فهي لا تقتصر على القلب فقط.

يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بجسم صحي.

القضاء على الاكتئاب وكذلك التوتر.

إزالة الدهون الزائدة في الجسم.

أهم النصائح التي تساعد على تقوية عضلة القلب

بعد أن تحدثنا عن أهم التمارين لتقوية عضلة القلب، وكانت من أهم النصائح التي تقوي عضلة القلب وتحسن الصحة بشكل عام، وهناك العديد من النصائح الأخرى التي تساعد أيضًا في تقوية عضلة القلب باتباعها وهذه النصائح وهي كالتالي

تناولي الدهون الصحية، وتجنبي الدهون المصنعة

يحتاج جسمنا إلى بعض الدهون الصحية، لكن يجب الابتعاد عن الدهون المصنعة التي لا تفيد لكنها ضارة.

وتتمثل الدهون المصنعة في الزيوت والسمن المهدرج، حيث أنها تزيد من نسبة الكوليسترول الضار على صحة القلب، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التي تضعف عضلة القلب.

يمكن استبدال هذه الدهون المصنعة ببعض المواد المفيدة التي لا تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول بهذه الطريقة وهي زيت الزيتون والسمن الطبيعي.

النوم لوقت كافٍ

هناك عدد محدد من الساعات لجسم الإنسان يجب الالتزام به، وهو ست ساعات متواصلة في اليوم، وعدم الالتزام بهذه الساعات قد يؤدي إلى خطورة على صحة القلب، وحدوث نوبات قلبية وغيرها الكثير. أمراض القلب.

الاهتمام بالنوم من أهم الأمور التي يجب اتباعها للتمتع بصحة جيدة.

عدم الجلوس لفترات طويلة

كما أن من أهم الأسباب التي قد تؤثر على صحة القلب هو كثرة الجلوس لساعات طويلة، وهذا قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، والعديد من أمراض الجسم الأخرى.

أما إذا اضطررت إلى الجلوس لفترات طويلة بسبب ظروف العمل، على سبيل المثال، يُنصح أن تنتقل من وقت لآخر أثناء العمل، ولو لبضع دقائق. في هذه الحالة يمكن تعويض هذه الفترات بالمشي والحركة الطويلة أثناء الإجازات.

تناول طعام صحي

يعد الاهتمام بالغذاء الصحي من أهم الطرق التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجسم كله.

يوجد نظام غذائي صحي في تناول الفاكهة والخضروات، لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف الطبيعية التي تقلل الكوليسترول الذي يضر بصحة القلب.

كما أن تناول الأسماك التي تحتوي على بعض الفيتامينات المهمة جدًا مثل أوميجا 3 لأنها تساعد على خفض ضغط الدم، وكذلك في خفض نسبة الكوليسترول، وهذا يحسن صحة الجسم بشكل عام والقلب بشكل خاص.

قلل الملح في طعامك

يعتبر الملح من أهم الأشياء التي تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الصوديوم، وعندما تقلل الملح وتضعه بنسب بسيطة في الطعام، تلك التي تحتوي على الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، فإن تقليل الملح في الطعام يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب ومشاكله.

توقف عن التدخين

يعد التدخين أحد أكثر أسباب قصور القلب شيوعًا.

يؤدي التدخين إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يساعد على زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، مما يضر بصحة القلب، ويؤدي إلى زيادة التعرض لأمراض القلب.

لا يقتصر الأمر على الابتعاد عن التدخين بمعنى كونك مدخنًا، بل من الضروري أيضًا الابتعاد عن التجمعات للمدخنين، حيث يُعرف بالتدخين السلبي، وهذا يؤثر أيضًا، أو حتى أكثر، على حدوثه. من أمراض القلب.

القلب عضلة من المستطاع أن تصبح أقوى واحسن صحة بمرور الوقت، أو أن تصبح ضعيفة، وتعتبر أهم الأمور التي تتحكم في صحة وقوة عضلة قلبك هو طريقة عيش حياتك، ويجب اتباع نظام الحياة الصحي هو الذي يحتوي على حمية غذائية صحية، ونشاط رياضي يسهم في تقوية عضلة قلبك، ممارسة الرياضة لها تأثير