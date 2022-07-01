“تمارين خاصة” تجهز شباب الأخضر لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي للشباب تحت 20 سنة تدريباته الجماعية بعد ظهر اليوم “الجمعة” داخل معسكره التحضيري فِيْ مدينة أبها.

ويستمر المخيم الأخضر فِيْ مدينة أبها، حتى الخميس المقبل، استعدادًا للمشاركة فِيْ كأس العرب التي تستضيفها أبها فِيْ الفترة من 20 يوليو إلَّى 6 أغسطس المقبل.

وعقد لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية فِيْ الملعب الاحتياطي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بإشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، حيث طبق اللاعبون تدريبات تكتيكية، تلاها عمل. على تمارين متخصصة. .

قرعة كأس العرب 2022

تركت قرعة كأس العرب 2022 لفرق الشباب فريقنا تحت 20 سنة فِيْ صدارة المجموعة الأولى أمام موريتانيا والعراق.

استضافت مدينة الدمام، حفل قرعة كأس العرب تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فِيْ أبها الشهر المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.

فاز المنتخب السعودي بقيادة المدرب صالح المحمدي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب 2022 فِيْ مصر، بعد فوزه على الجزائر فِيْ المباراة النهائية (2-1).

وسجل الأخضر ثنائية ضد الجزائر مصعب الجوير ومحمد سليمان بكر فِيْ الدقيقتين 3 و 77 من المباراة.

السعودية والمغرب هما الفريقان اللذان فازا بكأس العرب لفرق الشباب بلقبين، حيث توج الأخضر باللقب فِيْ نسختي 1985 و 2022.