تمارين لتقوية أعصاب اليد فِيْ المنزل

يعاني الكثير من الأشخاص من رعشة فِيْ اليد أو ألم فِيْ اليد وتشنجات ولا يستطيعون الإمساك بها بإحكام، لذلك توجد تمارين تقوية أعصاب اليد يمكن القيام بها فِيْ المنزل والمحافظة عليها للمساعدة فِيْ دعم الأعصاب وجعلها أكثر متانة حتى تتمكن من استخدام يديك بشكل طبيعي، تابع هذه المقالة للتعرف على أهم التمارين المنزلية وكيفِيْة القيام بها.

تمارين لتقوية اعصاب اليد

مع مجموعة من التمارين البسيطة، تحسن من قوة اليدين والأعصاب لأداء حركي أفضل

أفكار لتقوية الأعصاب

المثقاب الكروي

باستخدام كرة رغوية قابلة للعصر، يمكنك القيام بتمرين بسيط أثناء الجلوس للمساعدة فِيْ تقوية أعصابك.

ضع الكرة فِيْ راحة يديك واضغط عليها لأسفل بضع ضربات متتالية بسرعة متوسطة.

يجب الإمساك بالكرة بالأصابع والضغط عليها لمدة خمس ثوانٍ، ثم حرر اليد.

كرر هذه الخطوة حوالي عشر أو اثنتي عشرة مرة فِيْ اليوم.

يتم تنفِيْذ هذا التمرين لكلتا اليدين كل يوم.

يجب أن تكرر التمرين مرتين على الأقل فِيْ الأسبوع، مع زيادة عدد المرات فِيْ كل مرة.

تمرين انثناء المعصم

يساعد هذا التمرين على شد أعصاب يديك بشكل كبير ويقلل أيضًا من الألم فِيْ يديك.

كل ما عليك فعله هُو مد ذراعك أمامك.

يجب أن تكون راحة اليد متجهة لأسفل بحيث تكون اليد والذراع بمفردهما تمامًا.

بيدك الأخرى، اسحب أصابع يدك الممدودة برفق نحوك حتى تشكل راحة يدك وذراعك زاوية تسعين درجة.

اترك يدك فِيْ هذا الوضع لمدة خمسة عشر إلى ثلاثين ثانية.

يمكنك بعد ذلك عكس يدك وسحب أصابعك لأسفل والقيام بنفس الخطوات بذراعك الأخرى.

تمارين منزلية لتقوية اعصاب اليد

تمرين المصافحة

هذا التمرين سهل للغاية ومفِيْد لعلاج الآلام والوهن العصبي.

يساعدك هذا التمرين فِيْ علاج آلام الأعصاب، خاصةً فِيْ الليل.

كل ما عليك فعله هُو رفع يديك فِيْ الهُواء وهزهما عدة مرات، فهذا يساعد على تخفِيْف الألم.

تمرين قبضة اليد