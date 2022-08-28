تمارين لتقوية العضلات في المنزل بالصور، من المستطاع القيام بمجموعة كبيرة من التمارين من أجل تنشيط العضلات في البيت، ويتم هذا الأمر من خلال وضع خطة من أجل التمرين ويتم تحديد فيها مجموعة من الأيام الخاصة بالتمارين وأوقات التمارين في الاسبوع، وما الوقت الذي تأخذه التمارين عند القيام بها.

تمارين بناء العضلات في المنزل

هناك العديد من تمارين اللياقة التي تساعد الشخص على تجنب المشاكل التي تحدث في العظام والعضلات وتقوية الجسم وحمايته من الأمراض.

تعتبر هذه التمارين من الأمور المطلوبة بشكل دوري من أجل الحفاظ على العضلات قوية وبصحة جيدة، ويمكن القيام بالعديد من هذه التمارين في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، بحيث يمكن اتباع تعليماتها و تنفذ في المنزل على أساس منتظم. تشمل هذه التمارين

تمارين تقوية الظهر

من المعروف أن الشعور بالألم في منطقة الظهر يرافق الشخص بشكل مستمر في حالة قيامه ببعض الأعمال الشاقة، لأن العمل الجاد يضع عبئًا كبيرًا على عضلات الظهر ويؤثر عليها، وقد يلجأ البعض إلى ذلك. باستخدام الأدوية المسكنة للألم، ولكن هذه الأطعمة تخفف الألم بشكل مؤقت.

إن تخفيف الألم مؤقتًا يجعلك لا تشعر بأي مشكلة في البداية، ولكن في حالة انتهاء تأثير المسكن، يعود الشعور بالألم ليطاردك مرة أخرى، لذلك قد يكون القيام ببعض التمارين الرياضية حلاً فعالاً، وتشمل هذه التمارين

1- تمارين تمديد الركبة

هو تمرين مهم وضروري يساعد الشخص على التخلص من المشاكل التي تصيب عضلات أسفل الظهر، كما أنه يخفف من معاناة الأشخاص من الألم المستمر بعد كل جهد.

يساعد هذا التمرين المرأة في التخلص من مشكلة التشنجات العضلية، وذلك من خلال الاستلقاء على الأرض وثني الركبتين وإمساك الساقين بحيث يكون الانحناء في اتجاه الصدر، ونحرص على التقاط عضلات البطن من أجل بضع ثوانٍ أثناء عملية الاستنشاق والعودة إلى نقطة البداية بالزفير.

2- تمرين القط

إنه تمرين شائع يساعد في الحفاظ على صحة عضلات أسفل الظهر، حيث يمنع الألم في هذه العضلات أو المزيد من المشاكل بجهد كبير.

عند الجلوس على الأرض وثني الجزء العلوي من الجسم من خلال الظهر مثل وضع القطة، تنقبض عضلات البطن إلى الداخل، أثناء عملية الاستنشاق، وتبقى في هذه المرحلة لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

3- تمرين قوس الظهر

من أفضل تمارين تقوية العضلات في المنزل بالصور، وهذا التمرين يلين عضلات الظهر، ويحسن أداء عملية التنفس ويتم بالجلوس، نثني الساق اليمنى وترجع الساق اليسرى نحو الخلف، ونأخذ نفس عميق بهدوء من 8 إلى 10 مرات.

4- تمرين الجسر

يعتبر ثاني أفضل تمرين لتقوية العضلات بالمنزل بالصور ومن أكثر التمارين انتشارا مما يساعد على زيادة ليونة عضلات الجسم وتقويتها من أجل دعم المنطقة السفلية وذلك عن طريق الكذب لأسفل، وثني الركبتين، والمباعدة بين القدمين، والضغط على الجسم على الأرض، والحفاظ على الذراعين على الجانبين، ورفع الأرداف عن الأرض والإمساك بهذه النقطة لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا والعودة ببطء إلى النقطة السابقة.

5- تمارين الانحناء

يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر، ويتم من خلال الوقوف بشكل مستقيم، وبسط الساقين ووضع اليدين بالقرب من بعضهما البعض على شكل إصبع السبابة والإبهام، ونثني الجزء العلوي من الجسم ونثبت عند هذه النقطة للأعلى. إلى 10 ثوانٍ.

6- تمارين الطيران

من التمارين الجيدة في الحفاظ على صحة الجسم وعضلات الجسم السفلية، ويتم ذلك من خلال الوقوف بشكل مستقيم، ومد الرجل اليسرى إلى الجانب الأيسر من الجسم، وثني الركبة حتى 90 درجة. أثناء استقامة الركبة على الجانب الأيمن، ومد اليد اليمنى نحو الرجل اليمنى واثبتها عند هذه النقطة لما يعادل 30 ثانية ثم العودة للبدء من جديد.

تمارين تقوية الساق والفخذ

كما توجد تمارين لتقوية العضلات في المنزل بالصور وتمارين لتقوية عضلات الساقين. مثلما يشعر الشخص بألم في منطقة عضلات الظهر بحيث يطارده الألم بممارسة الأنشطة اليومية المختلفة، يشعر الشخص أيضًا بنوع من الألم في منطقة العضلات. للرجلين والأرداف والفخذين مع العمل المستمر لساعات المشي لفترات طويلة أو القيام بمجهود مكثف، وهناك بعض التمارين الخاصة بالساقين التي يمكن القيام بها من أجل تخفيف الآلام الشديدة في هذه المنطقة، ومن هذه التمارين

تمارين الفخذ الأمامية

من بين التمارين السهلة التي يمكن القيام بها في المنزل والتي تتضمن بعض الخطوات البسيطة والسهلة، تشمل هذه الخطوات

قف على الأرض مع جعل القدمين موازية لمفصل الورك. نحرك الساق اليمنى للأمام ونخفض الجسم بحيث تصل الزاوية في الساق الأمامية والخلفية إلى 90 درجة. حافظ على ركبتيك في وضع عمودي مع وضع أصابع القدم مع ثني الساق اليسرى دون لمس الأرض. توقف مؤقتًا لمدة 3 إلى 4 ثوانٍ واضغط على الكعب الأيمن للعودة إلى البداية مرة أخرى. نكرر نفس الشيء مع الساق اليسرى.

تمارين عكس الفخذين

من أفضل التمارين التي تعمل بشكل مستمر على تقوية عضلات الفخذين ويمكن القيام بها في المنزل بشكل مستمر، وتشمل

قف على الأرض، مع جعل القدمين موازية للوركين واليدين. نرفع القدم اليمنى إلى الأمام ونثني الركبة بزاوية 90 درجة. نقوم بتصويب القدم اليسرى للخلف. توقف مؤقتًا لمدة 2 إلى 3 ثوانٍ، واضغط على كعبك الأيمن مرة أخرى إلى وضع البداية. كرر الأمر نفسه مع الرجل الأخرى.

تمارين الفخذ الجانبية

هناك بعض التمارين التي تعمل على تقوية عضلات الفخذ بالطريقة التي نحتاجها، حتى نتمكن من القيام بهذه التمارين من أجل تقوية عضلات الفخذ الجانبية في المنزل، ومن هذه الخطوات

قف على الأرض مع وضع القدمين معًا واليدين على الوركين. نتخذ خطوة كبيرة حول القدم اليمنى. افرد الساق اليمنى إلى الجانب وافعل العكس. توقف لمدة ثانية ثم عد إلى البداية. كرر الأمر نفسه مع الرجل الأخرى.

تمارين تقوية عضلات الرقبة

هناك بعض التمارين التي يمكن القيام بها من أجل تقوية عضلات الرقبة بحيث يساعد هذا التمرين في تخفيف الشعور بالألم في منطقة الرقبة عند الأشخاص، ومن هذه التمارين

1- تمرين تمديد الكتف

يعتبر هذا التمرين من التمارين الضرورية التي تساعد في تقليل الألم في منطقة الرقبة وتقليل الشعور بالثقل في هذه المنطقة. يمكن القيام بهذا التمرين من خلال الجلوس بشكل مستقيم على الكرسي، وخفض الكتفين.

أمسك الجزء السفلي من المقعد بيد واحدة وقم بثني الذقن لأسفل أثناء إمالة الرأس إلى الجانب حتى تشعر بشد مريح على الجانب الآخر من الرقبة.

2- تمارين دوران العنق

من التمارين الضرورية التي يمكن القيام بها من أجل الحفاظ على صحة الرقبة عن طريق تحريك الرقبة بعناية وحركة هادئة وقصيرة، مع الحفاظ على استقامة الذقن، ويتكرر هذا التمرين بما يعادل 10 مرات.

3 – تمرين الأربطة المطاطية

يساعد هذا التمرين في المنزل في زيادة مرونة عضلات الرقبة. يمكنك تثبيت هذا الشريط في زاوية مناسبة في المنزل، ليقف بشكل مستقيم، ولإمساك طرفي الشريط باليدين على مستوى الصدر، ونثني الركبتين، ونشدد عضلات البطن، ونرفع اليدين للخلف دون رفع. عنها.

كل شخص يبحث عن ابرز الرياضات المنزلية لتنشيط العضلات التي تستطيع ان تحصل لها النتائج المنتظرة دون الحاجة الى الاشتراك في الأندية الرياضية أو الالتزام بدورات التمارين الواسعة، خصوصاً مع توسع فيروس كورونا.