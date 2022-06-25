تمارين لزيادة الطول بعد البلوغ

تمارين زيادة الطول بعد البلوغ – أصبح زيادة الطول بعد البلوغ ممكنًا وليس مستحيلًا وفقًا للمعتقدات القديمة السائدة بين الأفراد، فقد وفرت ثورة المعلومات والتكنولوجيا وسائل طبيعية يمكن من خلالها للمراهقين زيادة الطول بما لا يزيد عن خمسة سنتيمترات.

تمارين لزيادة الطول

تمرين الحوض يهدف هذا التمرين إلى إطالة العضلات التي تشكل الظهر عن طريق إرخائها، حيث تزيد عضلات الظهر المشدودة من سرعة الانثناء، مما يجعل الفرد يبدو أقصر.

تمارين البيلاتيس يشير هذا المصطلح إلى تمارين الإطالة الجماعية التي تؤدي مجتمعة إلى نتائج فعالة للغاية من حيث زيادة الطول، هذه التدريبات الجماعية تمنح الشخص فرصة لتمديد جميع أجزاء جسمه، مما يمنحه فرصة أكبر للنمو.

تمارين اليوجا التأملية هذه التمارين شبيهة جدًا بالنوع السابق، لكنها تساعد أيضًا على تحفيز عمل المهام الداخلية للجسم، مثل زيادة إفراز الهرمونات، والتي بدورها تساعد على تنشيط وتفعيل عمليات البناء التقويضي. . للفرد.

تعتبر رياضة السباحة إتقان مهارة السباحة الخطوة الحقيقية الأولى نحو تحقيق زيادة في الطول للأفراد، ولذلك يوصي بها العديد من الخبراء في هذا السياق، حيث أن ممارسة تمارين شد معينة على سطح الماء ستعطي نتائج أكبر وأسرع من غيرهم. تمارين.

أوزان الكاحل يمكن استخدام أوزان إضافية ووضعها على الكاحل مما يساعد على تقوية الغضروف في الركبة، ويؤدي الاستخدام المنتظم والمتكرر لهذه العملية إلى نتائج أسرع وأفضل.

فوائد ممارسة تمارين الإطالة

تختلف تمارين الإطالة عن غيرها من التمارين من حيث أنها تتطلب مجهودًا بدنيًا أقل وتساهم في علاج تقوسات عظام وعضلات العمود الفقري مما يزيد من مستوى مرونة الجسم وبالتالي ينشط عملية تمدد ونمو العظام المختلفة . من ناحية أخرى، تعتبر تمارين الشد من أفضل التمارين لزيادة نسبة الطول، بالإضافة إلى كونها أقل خطورة.

تمارين زيادة الطول بعد البلوغ