تماضر غانم أنطوانيت نجيب ارتاحت.. وهذه وصيتها

أعربت الفنانة السورية تماضر غانم عَنّْ عميق أسفها وحزنها على رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، مشيرة إلَّى أن المرأة الراحلة كانت أمًا حقيقية لكل من حولها ولكل الفنانين، والعزاء الذي نزلت منه. الألم. والمرض

وأضاف “غانم” أنه لم يرها منذ نحو شهر، لكنه اتصل بها قبل يوم واحد من وفاتها عبر مكالمة هاتفِيْة وكشف تفاصيل المحادثة بينهما وبين موقف الفنانة الأخيرة.

وأوضحت أن الفنانة الراحلة اعتبرت نقابة الفنانين موطنها الثاني، ورغم ذلك لم تطلب شيئًا خاصًا بها، لكن قلبها كان فِيْ زملائها الفنانين، وسعت لحل الأمور بطريقتها المحببة.

يشار إلَّى أنه ستقام مراسم جنازة ودفن الفنانة أنطوانيت نجيب يوم الخميس، حيث ستدفن جثمانها الساعة 200 بعد الظهر بتوقيت دمشق فِيْ كنيسة الصليب المقدس للروم الأرثوذكس.

غادرت الفنانة السورية، صباح الأربعاء، مخلفة إرثاً فنياً فِيْ الدراما السينمائية والتلفزيونية، حيث قدمت العديد من الأفلام منها “شقة الحب” و “المرأة الحائرة” و “العشق الممنوع”.

ظهر فِيْ الدراما التليفزيونية “خطوات صعبة، فريسة، كنا أصدقاء، جزاء، أخوة الغبار، أيام الغضب، المحكوم عليه، حمام قيشاني، عَنّْدما يموت الحب، الفصول الأربعة، صدى الروح، أهل الحب، الُغُزو، هارب، دبور “، وغيرها الكثير.