تمتعي بأسنان ناصعة البياض بوصفة القرنفل المنزلية لإزالة الأصفرار والجير من الأسنان نهائياً

الأشياء التي تمنح الثقة لأي فتاة هِيْ الأسنان وخاصة الأسنان البيضاء الخالية من الجير و الصفراء التي تجعلك محرجًا للغاية حيث تتمتع العديد من الفتيات بأسنان بيضاء مثل اللولي وهذه الأسنان تمنحهن الاستمتاع بحياتهن. ويضحك ويبتسم بثقة كبيرة، وقد لاحظنا أن بعض الفتيات الأخريات يعانين من مشاكل أسنان مختلفة منها وجود وتراكَمْ طبقات مختلفة من الجير الموجودة على الأسنان وظهُور علامات صفراء موجودة على الأسنان، مما يتسبب فِيْ ظهُور رائحة كريهة وتسبب ظهُور العديد من الفتيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة بشكل غير مقبول، لذلك علينا استخدام وصفة أو محَلْول يعمل على جعل الأسنان بيضاء كالحَلْيب، وبعض الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يذهبون إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم أجهزة لتنظيف تلك الأسنان تحت إشراف فريق طبي متخصص، ولكن هذه الطريقة تتم بأسعار باهظة للغاية، لذلك نلاحظ قلة حضور هؤلاء الفتيات وتعتبر من الخلطات الطبيعية و وصفات تبييض الأسنان وتجعلها جميلة كالحَلْيب هِيْ وصفة القرنفل.

مكونات لتبييض الأسنان بالقرنفل

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

فرشاة لتنظيف وتنظيف الأسنان.

طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان