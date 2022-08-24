تمت.. الاتحاد يتعاقد مع “بديل” حمد الله

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي التوقيع على “البديل” للنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله أول مهاجم كرة قدم.

وسيغيب حمدالله عَنّْ فريق الاتحاد لكرة القدم الأول حتى بداية العام الجديد 2023 بعد قرار لجنة المحترفِيْن السعودية بإيقافه.

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وأعلنت “المهنية” تعليق الحمد الله لمدة “4 أشهر”. على خلفِيْة مفاوضاته مع العميد خلال فترة العقد المحمية مع نادي النصر.

* “الاتحاد تستأجر” الحمد الله “بديلا”

وأعلن المنفذ الرياضي، عبد الله المغام، أن الاتحاد استأجر بشكل رسمي محمد الصيعري قلب هجوم فريق نادي الفِيْصلي الكروي الأول.

وكتب المجهم عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “الصيعري هُو الأول والتالي”.

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بدأ الصيعري (29 عاما) مسيرته الكروية فِيْ الاتحاد، قبل أن ينتقل بين أندية الحجر والتعاون والاتفاق والوحدة وأخيرا الفِيْصلي.

وكشف الصحفِيْ الرياضي أن اتفاق الصيعري لن يكون الأخير. حيث سيعلن مجلس أنمار الهِيْلي عَنّْ التعاقد مع لاعبين آخرين، خلال الأيام المقبلة.