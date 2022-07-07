قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، على الصفقات الأولى لفريق كرة القدم “الأجنبي” الأول، هذا الصيف، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الرياضي الجديد “بقوة”، حيث وقع رسميا مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو. لمدة موسمين.

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وبالإضافة إلَّى سانتو، أعلن العميد عَنّْ ضم المدافع الدولي أحمد شراحيلي، من الشباب، إلَّى جانب أحد أجنحة الشاب زكريا هُوساوي.

* اتفاقية الاتحاد الأجنبي “الأولى”.

وفِيْ هذا السياق كشفت تقارير مصرية أن الاتحاد تعاقد مع النجم الدولي طارق حامد ومتوسط ​​ميدان نادي الزمالك وفريق الفراعَنّْة.

ينتهِيْ عقد حامد مع فريق الزمالك الأول لكرة القدم نهاية الشهر الجاري وسط تعثر مفاوضات التجديد.

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وكشفت تقارير عَنّْ توقيع النجم المصري الدولي عقوداً تربطه بأول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، لمدة موسمين، مقابل 4 ملايين دولار (15 مليون ريال سعودي).

وأشار إلَّى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد رعى علاج طارق حامد فِيْ إسبانيا للتعافِيْ من الإصابة – التي تعرض لها فِيْ الفترة الماضية – لإنهاء الصفقة رسميًا.