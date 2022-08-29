تمت.. النصر يحسم الصفقة “الأخيرة” فِيْ صيف 2022

قرر نادي النصر، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة مساء الاثنين، آخر العروض لفريق كرة القدم الأول، قبل 48 ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

انتهى .. النصر يقضي على الصفقة “الأخيرة” فِيْ صيف 2022

وأشار الحساب الرسمي “الميدان الرياضي”، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤخرًا، مساء الاثنين، إلَّى أن النصر أنهى اتفاقيته الخامسة فِيْ صيف 2022.

وأوضح أن النصر برئاسة موصلي المعمر أنهى اتفاقياتهما الرسمية مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، من أجل ضمه مجانًا، حيث من المتوقع أن يوقع عقود انتقاله إلَّى فريق كرة القدم الأول، خلال الفترة المقبلة. بضع ساعات.

انتهى عقد ألفارو غونزاليس مع أولمبيك مرسيليا فِيْ أغسطس 2022.

يذكر أن النصر يضم ثمانية محترفِيْن فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023 هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف. والكاميروني فنسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا والإسباني ألفارو غونزاليس.