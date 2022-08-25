تمت| ثنائي الهلال إلَّى الاتحاد فِيْ “أكبر مفاجآت الميركاتو”

أبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي اتفاقيتين رفِيْعتي المستوى استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقعت “الاتحاد” 5 اتفاقيات رسمية – حتى الآن – ؛ وهم لاعب الوسط المصري طارق حامد، والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا، والثلاثي المحلي أحمد الشراحيلي، وزكريا هُوساوي، ومحمد الصيعري.

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بالإضافة إلَّى هؤلاء الخمسة، تحاول الإدارة الفِيْدرالية إدراج أسماء محلية وأجنبية أخرى ؛ للعودة إلَّى المنصة مرة أخرى.

* ثنائي نادي الهلال مع الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أعلن “الصديق المقرب” لحمد العبدان، انتقال اللاعب، الذي يلعب حاليًا مع الهلال، إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

أعطى الهلال الضوء الأخضر للحمدان فِيْ وقت سابق. للبحث عَنّْ فريق آخر، بعد ترك حسابات الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

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ونشر عبدالله “صديق الحمدان” صورة للاعب عبر حسابه بتطبيق “سناب شات” ؛ وعلق عليها “ربنا يرزقك ما فِيْه خير لك يا عين أخيك”، بأيقونات النمر باللونين الأصفر والأسود ؛ فِيْ اشارة الى الاتحاد.

انتقال العبيد إلَّى الاتحاد ؛ يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر متعددة صفقة إدارة الهِيْلي مع عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الهلال الأول لنادي الهلال.