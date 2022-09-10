تمديد فترة الأوكازيون الصيفِيْ فِيْ مصر.. تخفِيْضات تصل إلَّى 50%

قررت الحكومة المصرية تمديد فترة البيع الصيفِيْ لعام 2022 حتى الأول من أكتوبر بخصومات تصل إلَّى 50٪.

بدأت وزارة التموين فِيْ مصر التصفِيْة الموسمية الثانية لبيع الصيف للعام الجاري 2022، فِيْ 8 أغسطس الجاري، وستستمر وفق القرار الجديد حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأصدرت وزارة التموين القرار 112 لتمديد فترة البيع الصيفِيْ حتى الأول من أكتوبر المقبل بدلاً من 8 سبتمبر بحسب القرار السابق.

خصومات الصيف تصل إلَّى 50٪ من أجل تخفِيْف الأعباء على المواطنين وإحياء السوق وحركة البيع والشراء.

قالت وزارة التموين فِيْ مصر إن من يرغب فِيْ المشاركة فِيْ البيع الصيفِيْ يمكنه التقدم من خلال مديريات التجارة الداخلية بإدارته والحصول على الموافقة بشرط أن يلتزموا بالإعلان عَنّْ السلع المعروضة والخصومات والسعر الفعلي خارج الصيف. تخفِيْض السعر.

شروط المحلات المشاركة فِيْ التخفِيْضات الصيفِيْة 2022

وضعت وزارة التموين عددًا من الشروط التي يجب توافرها فِيْ المتاجر التي ترغب فِيْ المشاركة فِيْ البيع الصيفِيْ 2022

يجب الحصول على إذن من مديريتي التوريد والتجارة الداخلية

تلتزم المتاجر المشاركة فِيْ البيع الصيفِيْ بالإعلان عَنّْ سعر الأصناف المعروضة للبيع فِيْ التصفِيْة مع بيان السعر قبل الخصم

يتم ضمان جودة العَنّْاصر المعروضة والأسعار والالتزام بالخصومات

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهِيْل إجراءات مشاركة أصحاب المحلات فِيْ البيع

قال أحمد كَمْال المتحدث باسم وزارة التموين فِيْ مصر، إن الهدف من البيع الصيفِيْ هُو تنشيط حركة التجارة وتوفِيْر البضائع للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه من هذا المنطلق يتم التنسيق والصيف. يمكن تمديد البيع هذا العام حسب الظروف والموسم الدراسي.

عدد المحلات المشاركة فِيْ التخفِيْضات الصيفِيْة

قال متحدث باسم وزارة التموين، إن 4000 متجر شاركوا فِيْ بداية الموسم لمدة شهر كامل بخصم 50٪، مؤكداً أن المحلات الراغبة فِيْ الانضمام تقدم فقط السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم الوطني للانضمام إلَّى البيع الصيفِيْ. .

وأضاف أن التخفِيْضات الصيفِيْة تشمل الملابس والحقائب والأحذية والأدوات المنزلية، مشيرا إلَّى أن الهدف من تمديد البيع مواكبة لاستعدادات المدارس، خاصة أنها تتزامن مع معرض مدارس أهلاً الذي بدأ بالفعل فِيْ الأول من سبتمبر. خلافا لطلبات التجار لتمديد فترة البيع.