“تمرد البليهِيْ ورحيل الدوسري من الهلال”.. حسم الجدل نهائيا

“علي البلحي وسالم الدوسري تمردوا على نادي الهلال”. وقد كرر ذلك البعض، فِيْ الأيام الأخيرة، بعد الأحداث التي صاحبت الثنائي الدولي الكبير.

– رفض البلاحي عرض “تجديد” تعاقده مع الهلال، لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 4.5 مليون ريال. وسط أنباء تفاوضه مع النصر والاتحاد.

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ولعب الهلال “كأس لوسيل” رغم ترشيح النصر. أغرب مفاجآت 2022!

فِيْما دخل الدوسري فِيْ جدال عَنّْيف مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومدير كرة القدم سعود كريري. بين ضمانات رغبته فِيْ دخول تجربة احترافِيْة فِيْ الملاعب الأوروبية.

* رد غير مباشر من البليحي وسالم الدوسري

لكن … يبدو مثل كأس السوبر لوسيل ؛ جاء لينفِيْ كل الشائعات التي صاحبت البليحي والدوسري خلال الأيام الماضية.

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب كأس سوبر لوسيل، بعد فوزه على الزمالك المصري بضربات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي، بتعادل إيجابي (1-1).

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وخرج ثنائي الهلال بتصريحات بعد التتويج باللقب، مؤكدين أنهم لم يثوروا على القائد، وأنهم سعداء بالتواجد مع هذا الكيان العظيم، وحتى التخطيط للمستقبل مع الفريق ؛ كالآتي

علي البلحي أنهِيْنا الموسم الماضي ببطولة وبدأنا الموسم الرياضي الحالي ببطولة. إنه الهلال ولا يوجد غيره.

– سالم الدوسري لن نكتفِيْ بالبطولات وعلى جماهِيْر الهلال الانتظار .. هناك ألقاب كثيرة ستأتي مع هذا الفريق.